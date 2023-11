https://sputniknews.lat/20231110/ministerio-publico-gira-orden-de-captura-contra-exministras-hondurenas-de-finanzas-y-salud-1145594949.html

Ministerio Público gira orden de captura contra exministras hondureñas de Finanzas y Salud

Ministerio Público gira orden de captura contra exministras hondureñas de Finanzas y Salud

SAN SALVADOR (Sputnik) — El Ministerio Público de Honduras emitió el 9 de noviembre una orden de captura contra las exministras de Salud y Finanzas, Alba... 10.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-10T00:14+0000

2023-11-10T00:14+0000

2023-11-10T00:14+0000

américa latina

centroamérica

honduras

corrupción

captura

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/09/1145595141_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_9fe59747b8fa7bc2f0864b2a14bfa0ea.jpg

"En el marco del requerimiento fiscal presentado, en este momento se encuentran prófugas la ex ministra de Salud, ex ministra de Finanzas, y ex viceministra de Finanzas. En tal sentido se solicitó a la autoridad correspondiente se libren las ordenes de captura y las alertas internacionales correspondientes", expuso el fiscal general (interino), Johel Zelaya. Mediante un comunicado, la Fiscalía informó que el 8 de noviembre fue presentado en el circuito de juzgados anticorrupción tal requerimiento fiscal, que "sospechosamente" estuvo guardado por mucho tiempo. El requerimiento implica a exfuncionarios de esos ministerios durante el gobierno anterior (2018-2022), relacionados con la "compra fraudulenta" de los hospitales móviles en medio de la pandemia de COVID-19. Zelaya notificó además que el MP está analizando la realización de otros importantes cambios en otras fiscalías encargadas de investigar hechos de corrupción. "En mi condición de fiscal general y después de reuniones de trabajos con distintas fiscalías especiales he decidido crear un equipo multidisciplinario (30 personas) de fiscales investigadores y peritos financieros que fortalezcan la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción", anticipó el funcionario. El requerimiento fiscal contra Flores y Tábora las supone responsables de los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y falsificación de documentos públicos. Por el caso de los siete hospitales móviles comprados a Turquía fue condenado a seis años de prisión en febrero pasado Marcos Bográn, director en su momento de la estatal Inversión Estratégica de Honduras, que tuvo a su cargo la adquisición de esas infraestructuras.

https://sputniknews.lat/20231101/congresistas-de-honduras-chocan-en-un-disturbio-y-cruzan-acusaciones-por-designacion-de-nuevo-1145325938.html

centroamérica

honduras

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

centroamérica, honduras, corrupción, captura