Sindicatos policiales españoles se manifiestan en contra de la amnistía catalana

Sindicatos policiales españoles se manifiestan en contra de la amnistía catalana

Los agentes portan banderas tanto de España como de los logotipos de los sindicatos, con carteles en los que pone "amnistía para los violentos", "nosotros procesados por cumplir órdenes", "Cataluña: zona especial singularidad" y donde llaman al presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, "traidor". En los vídeos retransmitidos por los medios locales se escuchan los gritos de "la policía contra la amnistía" o "el Gobierno no engaña, quieren destrozar España". En total, 45 policías y guardias civiles fueron procesados por el uso de violencia innecesaria, provocando lesiones a la población civil, durante la jornada del referéndum catalán el 1 de octubre de 2017. El 9 de noviembre, el PSOE y la formación Junts per Catalunya (Juntos por Cataluña) se pusieron de acuerdo en que Madrid otorgue la amnistía a los independentistas catalanes a cambio de los votos de las fuerzas políticas de esa región necesarios para facilitar la investidura de Sánchez. De este modo, junto con el pacto alcanzado este viernes con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), más los votos de la coalición Sumar, los partidos Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Euskal Herria Bildu (EH Bildu), el Bloque Nacionalista Galego (BNG) y Coalición Canaria (CC), Sánchez ya cuenta con 179 apoyos parlamentarios, tres escaños por encima de la mayoría absoluta. El pasado 29 de mayo Sánchez anunció la decisión de disolver las Cortes Generales y adelantar las elecciones generales al 23 de julio tras la derrota del PSOE por el opositor Partido Popular (PP) en los comicios municipales. Según los resultados de las elecciones del 23 de julio, el PP, de centroderecha, obtuvo 136 diputados de los 350 escaños del Parlamento, mientras que el PSOE, de izquierda, consiguió 122, por lo que necesitaba el apoyo de otras fuerzas para alcanzar la mayoría absoluta (176) y reelegir a Sánchez como jefe del Gobierno. Si los diputados españoles no designan un candidato para el 27 de noviembre, el rey de España, Felipe VI, tendrá que disolver ambas cámaras del Parlamento y volver a convocar elecciones.

