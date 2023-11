https://sputniknews.lat/20231111/rusia-salvara-a-europa-que-intenta-suicidarse-con-el-hub-gasistico-en-turquia-1145642303.html

"Rusia salvará a Europa, que intenta suicidarse" con el hub gasístico en Turquía

"Rusia salvará a Europa, que intenta suicidarse" con el hub gasístico en Turquía

Al crear el centro de distribución de gas junto con Turquía, Rusia salvará a los países europeos, que "intentan suicidarse", declaró el columnista turco Erhan...

Las sanciones masivas lanzadas por occidente contra el sector de hidrocarburos ruso no hizo más que empeorar la situación en este mercado, donde los propios europeos perdieron a su proveedor más importante. Sin embargo, allí no acabaron las consecuencias de sus acciones hostiles hacia Rusia. "Los países occidentales que lanzaron una guerra económica contra Rusia no tuvieron en cuenta la crisis de Oriente Medio. Cuanto más se prolongaba el conflicto ucraniano, mejor les parecía. Según esta hipótesis, prolongar el conflicto minaba la fuerza de Rusia. Occidente seguía suministrando armas modernas y mercenarios al régimen de Kiev", declara Altıparmak.Según sus palabras, la guerra de Hamás contra Israel de los últimos días "cambió la dimensión de la guerra económica contra Rusia". "A las crisis alimentaria y económica que ya existían en el mundo debido a la pandemia de coronavirus se han sumado otras artificiales creadas por los países occidentales. Occidente, que empezó la lucha con Rusia, no ha logrado hasta ahora ponerla de rodillas. Pero se ha disparado a sí mismo en el pie", subraya. El autor precisa que la guerra entre Hamás e Israel se ha adentrado en Gaza. Buques estadounidenses están en el Mediterráneo para provocar, aumentando las tensiones y amenazando al mismo tiempo la seguridad regional.En el momento de la introducción de sanciones antirrusas, la cuota de producción de gas natural de Rusia en el mercado mundial fluctuaba entre el 15% y el 20%. Por supuesto, continúa el columnista, el mayor consumidor de hidrocarburos rusos era en realidad Europa."Ucrania, alimentada por armas modernas, sabotea muchos gasoductos y oleoductos rusos, incluidos los del Mar Negro. Desde los ataques a los gasoductos Nord Stream, los suministros a través de estas líneas son prácticamente inexistentes", precisa el autor.Según su opinión, los suministros de petróleo y gas natural de Oriente Medio también podrían interrumpirse en caso de que se prolongue la guerra entre Hamás e Israel. Así, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, ofreció a Turquía un importante proyecto conjunto. Según su propuesta, el gas ruso llegará a Turquía a través del Mar Negro. En un centro de distribución que se establecerá en Turquía se llevarán a cabo las operaciones necesarias, tras lo cual este gas se enviará a Europa. Desde el país destacan su actitud favorable al proyecto, y el ministro turco de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayraktar, declaró que la iniciativa podría materializarse en 2024.De este modo, continúa Altıparmak, la UE "se verá menos afectada por las tensiones y crisis en Oriente Medio", se podrá controlar mejor la inflación y satisfacer las necesidades energéticas privadas e industriales. De este modo, "la producción no se detendrá", añade. "Dado que el hub de gas que se prevé crear en Turquía no se pondrá en marcha de la noche a la mañana, Europa puede darse cuenta este invierno del error que ha cometido. Quizá esta vez se dé cuenta realmente de su metedura de pata frente a Rusia", concluye el autor.El 12 de octubre de 2022, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que Rusia podría redirigir el volumen de gas que ahora es incapaz de suministrar por los gasoductos Nord Stream 1 y 2 hacia la región del mar Negro, creando en Turquía un centro de distribución de gas para Europa, si los socios están interesados.

