"Lo que los ucranianos no deberían hacer es lo que suelen realizar con sus Leopard 2: utilizarlos en pequeños grupos sin mucho apoyo de infantería y conducirlos directamente hacia las posiciones rusas, a menudo a través de campos de minas y zonas de ataque de artillería y drones", subraya Axe.Ucrania debe recibir, al menos, otros 195 tanques ligeros Leopard 1A5 fabricados en 1980. Pero incluso esta gran cantidad de material se destruirá rápidamente porque las Fuerzas Armadas del país de Europa oriental no lo utilizan adecuadamente, añade el periodista. Anteriormente, el periódico alemán Deutsche Wirtschafts Nachrichten dio a conocer que la empresa del país germano Rheinmetall, que también produce tanques Leopard 2, había visto desvanecerse parcialmente su estatus de fabricante de "armas milagrosas" debido a las pérdidas en Ucrania y a la competencia internacional.Las Fuerzas Armadas de Ucrania llevan seis meses impulsando una contraofensiva en las regiones meridionales de Donetsk, Artiómovsk y Zaporozhie, mediante el combate de brigadas entrenadas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y armadas con material extranjero. Pero no tuvieron éxito en ninguna sección del frente. La contraofensiva de Kiev no solo se ha estancado, sino que ha fracasado por completo, declaró el presidente ruso Vladímir Putin. Ucrania ha perdido 90.000 soldados en sus intentos de "obtener resultados a cualquier precio", como si "no se tratara de su pueblo", indicó.

