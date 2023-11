https://sputniknews.lat/20231112/veterinarios-rusos-salvan-la-vida-de-un-cachorro-de-tigre--video-1145665250.html

Veterinarios rusos salvan la vida de un cachorro de tigre | Video

Veterinarios rusos salvan la vida de un cachorro de tigre | Video

Médicos veterinarios de Jabárovsk rescataron a un cachorro de tigre con dos fracturas encontrado en una autopista del extremo oriente ruso. Aunque el... 12.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-12T16:33+0000

2023-11-12T16:33+0000

2023-11-12T16:33+0000

multimedia

medioambiente

🟠 video

rusia

jabárovsk

tigre de amur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/0c/1145665081_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5eb9ca9aff0e72ea4ede6337618d7f4e.jpg

"El 7 de noviembre de 2023, se recibió una llamada a los servicios de emergencia informando que se había encontrado un cachorro de tigre en la carretera cerca del pueblo de Voznesenskoye. Gracias a los atentos ciudadanos por los cuidados, protección y traslado del cachorro de tigre a Komsomolsk del Amur", informó el inspector del departamento de caza de la región de Javárovsk, Dmitri Denisovski.El animal fue llevado a los médicos de Komsomolsk del Amur. Tras examinarlo, los veterinarios determinaron que el pequeño tigre era un macho y solo tenía dos meses. Además, se descubrió que tenía dos fracturas. El tigre fue trasladado a Jabárovsk, a la clínica veterinaria Univet, para ser operado."Este paciente tiene una fractura del húmero izquierdo. Para estabilizar esta fractura se realizó una operación de osteosíntesis. La fractura no es del todo simple, está torcida. Desafortunadamente, la complicación es que los huesos son blandos, porque el animal es joven. Pero en general, todo fue realizado. Además, el tigre tiene una fractura de la extremidad pélvica, la tibia. Pero no trataremos esa fractura, porque en general todo es estable", comunicó a su vez el jefe de la clínica veterinaria Artiom Kondrashev.Según sus palabras, los huesos del joven tigre aún no se han formado, por lo que son muy frágiles. Para que se recupere lo antes posible, el felino rayado será bien alimentado. Tras recuperarse por completo, el cachorro será entregado a la organización pública del Tigre de Amur.

https://sputniknews.lat/20231019/mexico-se-suma-a-la-conservacion-de-rinocerontes-indios--video-1144914063.html

jabárovsk

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

medioambiente, 🟠 video, rusia, jabárovsk, tigre de amur