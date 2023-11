https://sputniknews.lat/20231113/hungria-no-aprobara-pagos-adicionales-a-kiev-hasta-que-rinda-cuenta-sobre-pagos-anteriores-1145693377.html

Hungría no aprobará pagos adicionales a Kiev hasta que rinda cuenta sobre pagos anteriores

Hungría no aprobará pagos adicionales a Kiev hasta que rinda cuenta sobre pagos anteriores

BUDAPEST (Sputnik) – Hungría se niega a aprobar la asignación por la Unión Europea (UE) de 10.000 millones de euros en ayuda a Ucrania mientras no rinda... 13.11.2023, Sputnik Mundo

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, había comentado que su país seguirá bloqueando los pagos adicionales a Ucrania hasta que vea una fundamentación clara de la necesidad de esa medida, y no una simple propuesta de "darle más dinero". Hungría rechaza el pago en armamento a UcraniaHungría no aprobó el desembolso de 500 millones de euros para armamento a Ucrania porque no ha recibido garantías de la Agencia Nacional Anticorrupción de Ucrania de que las empresas húngaras no figurarán en la lista de "patrocinadores internacionales de la guerra", declaró Szijjarto.Desde mayo pasado Hungría mantiene el veto a la asignación de dinero a Ucrania a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz. Budapest aseguró que no lo levantará hasta que el banco húngaro OTP sea excluido de la lista de los "patrocinadores de guerra" de Kiev.La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró antes que ese organismo revisó el presupuesto para el período 2024-2027 y propuso a los países miembros aumentarlo en 66.000 millones de euros para ayudar a Ucrania, ejecutar programas para migración y refugiados, y mejorar la competitividad de la Unión. Además, se propone asignar de ese total a Kiev unos 50.000 millones de euros en forma de subsidios y créditos. Orban calificó esa propuesta de poco seria por desconocerse en qué fueron gastados los miles de millones transferidos anteriormente a Kiev.

