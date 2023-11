https://sputniknews.lat/20231114/biden-revela-que-desenlace-considerara-exitoso-tras-su-reunion-con-xi-1145724815.html

Biden revela qué desenlace considerará exitoso tras su reunión con Xi

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, declaró que la reunión que mantendrá con su par de China, Xi Jinping, será exitosa solamente si esta... 14.11.2023, Sputnik Mundo

internacional

eeuu

china

🌏 asia

joe biden

xi jinping

apec

Biden añadió que EEUU no está buscando desvincularse de China, pero afirmó que no está dispuesto a "mantener el apoyo a posiciones en las que si uno invierte en China, tenemos que dejar al descubierto todos nuestros secretos comerciales". La rivalidad entre China y EEUU se está "intensificando"Un informe elaborado por la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre EEUU y China y publicado un día antes de la reunión prevista entre el presidente estadounidense y su homólogo chino advierte que la rivalidad entre ambos países está aumentando, ya que hasta ahora los contactos de alto nivel han dado lugar a más conversaciones que acciones concretas."La realidad subyacente era que, en medio de estos altibajos, la rivalidad entre Estados Unidos y China se estaba intensificando", decía el informe. "Si bien los contactos de alto nivel reflejaron un deseo general, al menos por parte de Estados Unidos, de mejorar la relación con Pekín y crear un aire de normalidad, la nueva normalidad es una competencia estratégica y sistémica continua y de largo plazo".El informe también dice que no hay indicios de que China vaya a alterar sus políticas ni en el país, ni en el extranjero, y continúa rechazando la cooperación con EEUU en cuestiones fundamentales de seguridad nacional, economía y comercio.El presidente de EEUU y su par chino se encontrarán en San Francisco la próxima semana para debatir una serie de cuestiones bilaterales, incluidas cuestiones regionales y globales como las relaciones entre ambos países.Xi visitará EEUU del 14 al 17 de noviembre, donde participará en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

2023

