Caracas pide al jefe de la ONU que rectifique errores cometidos en caso del Esequibo

CARACAS (Sputnik) — El presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó que envió una misiva al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU)... 14.11.2023

américa latina

nicolás maduro

antonio guterres

política

venezuela

guyana

esequibo

onu

exxonmobil

"Hablándole claro de los errores que se cometieron desde la Secretaría General que afectan la soberanía de Venezuela, pidiéndole una rectificación, y, además, mostrándole las pruebas, los errores cometidos y diciéndole que la Secretaría General actúe como desactivador de la escalada que Guyana tiene contra Venezuela, que la ExxonMobil tiene contra Venezuela", detalló el mandatario durante la transmisión de su programa televisivo Con Maduro +.Maduro agregó que Guterres puede contribuir a un proceso de retoma del Acuerdo de Ginebra, y reiteró que su país no reconoce a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) como instancia para resolver la disputa. A la par, el presidente venezolano cuestionó la pretensión de Guyana de frenar el referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre. Más temprano, la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez, llegó a La Haya, en los Países Bajos, para defender los derechos de su nación sobre el territorio Esequibo, que se encuentra en disputa con Guyana. El 3 de noviembre, la CIJ emitió un comunicado en el que señaló que las audiencias habían sido solicitadas por el Gobierno guyanés para tratar la convocatoria del referendo consultivo sobre el Esequibo que realizará Venezuela el 3 de diciembre. Venezuela resolvió realizar un referendo consultivo, en el que los ciudadanos que participen deberán responder cinco preguntas, luego de que Guyana licitara bloques petrolíferos en el territorio sin delimitar. Al respecto, Guyana otorgó contratos de perforación a las empresas ExxonMobil, de Estados Unidos; TotalEnergies, de Francia; y a SISPRO Inc, de esa misma nación. En la lista también se encuentran la International Group Investment Inc., con sede en Nigeria; Liberty Petroleum Corporation, de capital estadounidense; y la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China (Cnooc).Por su parte, la Administración de Nicolás Maduro reiteró que Georgetown no posee derechos sobre esas áreas marítimas, por lo que afirmó que cualquier acción en sus límites es violatoria al derecho internacional, mientras no se lleven a cabo a través de un acuerdo con Caracas.

