Exagente de la CIA: filtraciones sobre sabotaje al Nord Stream ocultan la lucha interna en Kiev

Exagente de la CIA: filtraciones sobre sabotaje al Nord Stream ocultan la lucha interna en Kiev

El informe no solo es "ridículo más allá de lo creíble", sino que entierra la pista de un creciente enfrentamiento entre el MI6 y la CIA dentro de Ucrania, asegura el exagente de la CIA, Larry Johnson.Con sus filtraciones, la prensa estadounidense añadió otra capa de ofuscación y complejidad a la historia encubierta del Nord Stream, intentando quitar presunta responsabilidad a Washington para culpar a Ucrania del sabotaje, que fue considerado como terrorista por Rusia. Sobre la base de los informes de principios de este año de que un "grupo pro-ucraniano" alquiló un velero para llevar a cabo los ataques —publicado después del reportaje bomba de Seymour Hersh que implicaba a la Armada de Estados Unidos— la historia de The Washington Post indicó que el coronel de las Fuerzas de Operaciones Especiales ucranianas, Roman Chervinsky, coordinó la "descarada operación de sabotaje". "Todo esto debe considerarse en el contexto del creciente conflicto entre el general Zaluzhni y el presidente Zelenski", subrayó Johnson. "Básicamente se ha visto [a Zaluzhni] como un competidor de Zelenski. El hecho de que apareciera en The Economist indica que la inteligencia británica está señalando que cree que Zaluzhni es su hombre. Y la CIA se opone, diciendo 'no, no, no, tiene que ser Zelenski', así que Chervinsky es solo un espectáculo secundario. No hay nada en él que sugiera que es un agente competente".Chervinsky, según la historia del rotativo, "fue el coordinador de la operación Nord Stream", "gestionando la logística y el apoyo a un equipo de seis personas que alquiló un velero con identidades falsas y utilizó equipos de buceo en alta mar para colocar cargas explosivas en los gasoductos".Pero en una nueva vuelta de tuerca a un viejo relato, el periódico reveló que Chervinsky, que actualmente está preso en una cárcel de Kiev acusado de abuso de poder, "recibía órdenes de oficiales ucranianos de mayor rango" que dependían del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valeri Zaluzhni.El giro, que se produce en medio de la disputa pública entre Zaluzhni y el presidente Volodímir Zelenski sobre los comentarios del comandante a principios de este mes de que la contraofensiva de Ucrania había llegado a un "punto muerto", difiere radicalmente de la información anterior sobre los ataques Nord Stream, que hizo hincapié en que los presuntos autores ucranianos no tenían ningún tipo de afiliación al Gobierno o al Ejército de Kiev.Las fuentes citadas por The Washington Post subrayaron igualmente que "la operación Nord Stream fue diseñada para mantener a Zelenski fuera del circuito".En Rusia esa historia no ha sido creíble. El legislador de la Duma, Alexey Chepa, calificó la versión como un intento de Estados Unidos y la OTAN de encubrir su propia culpabilidad en los ataques al Nord Stream.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que la sugerencia del informe de que Zelenski fue mantenido al margen debería ser "una señal muy alarmante" no solo para Moscú, sino también para Occidente, "porque si el régimen de Kiev ya no controla la situación en el país, esto es alarmante y también debería tenerse en cuenta"."[Los ucranianos] no están ganando el conflicto [contra Rusia]. Estados Unidos está preocupado por la guerra en Israel. Y Estados Unidos no tiene el dinero ni las armas para mantener a Ucrania en la lucha. Así que están buscando estrategias de salida. Y ahora mismo la cuestión es si Zelenski sobrevivirá o no. ¿Será sustituido por Zaluzhni? ¿Habrá un golpe militar? Creo que ya estamos en ese terreno, porque Ucrania ha tenido un éxito absolutamente nulo en el campo de batalla", explicó el especialista.

