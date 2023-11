https://sputniknews.lat/20231114/imputan-al-encarcelado-ex-primer-ministro-pakistani-jan-por-2-nuevos-delitos-economicos-1145723548.html

Imputan al encarcelado ex primer ministro pakistaní Jan por 2 nuevos delitos económicos

Imputan al encarcelado ex primer ministro pakistaní Jan por 2 nuevos delitos económicos

NUEVA DELHI (Sputnik) — El ex primer ministro paquistaní, Imran Jan, (2018-2022) que ya está en la cárcel por revelar secretos de Estado, fue imputado por...

Según la investigación, el ex primer ministro y su esposa recibieron 5.000 millones de rupias (17 millones de dólares) y decenas de hectáreas de tierra de la compañía inmobiliaria Bahria Town a cambio de proteger a los dirigentes de la empresa en un caso de lavado de dinero. El medio agrega que este acuerdo costó al presupuesto estatal de Pakistán unos 50.000 millones de rupias (174 millones de dólares). Además, Jan está arrestado por vender objetos de valor de Toshakhana, tesoro nacional de Pakistán. En octubre de 2022, la Comisión Electoral de Pakistán privó a Jan de su mandato parlamentario y le inhabilitó para ejercer cargos en organismos legislativos regionales y nacionales durante cinco años. La Comisión sostiene que Jan vendió 52 objetos de valor depositados en Toshakhana y ocultó información sobre los regalos que había recibido a título personal. El actual primer ministro pakistaní, Shahbaz Sharif, afirmó que Jan vendió tesoros públicos en Dubái por un total de 140 millones de rupias paquistaníes (487.000 de dólares al cambio actual). El ex primer ministro junto con otro líder del Movimiento por la Justicia de Pakistán (Pakistán Tehreek-e-Insaf, o PTI), excanciller Shah Mahmood Qureshi (2018-2022) siguen detenidos por revelar secretos de Estado. La acusación formal alega que Jan y sus asistentes revelaron documentos clasificados a personas no autorizadas y "distorsionaron los hechos para promover sus motivos ocultos y beneficio personal", así como que el ex primer ministro guardó ilegalmente una copia de un telegrama. El 9 de agosto, la revista digital estadounidense The Intercept publicó un documento clasificado que contenía información de que Estados Unidos habría presionado al Gobierno paquistaní para que destituyera a Jan del poder en 2022 debido a su postura neutral sobre el conflicto en Ucrania. The Intercept asegura que el entonces embajador de Pakistán en EEUU, Asad Majeed Jan, tras una reunión el 7 de marzo de 2022 con dos altos representantes del Departamento de Estado, envió a Islamabad un telegrama con la petición de las autoridades estadounidenses de destituir a Khan de su cargo y, a cambio, prometieron establecer relaciones más cálidas con el país. Jan fue destituido en abril de 2022 mediante una moción de censura promovida por el actual primer ministro, Shehbaz Sharif, quien lo acusó de corrupción. Según la Ley de Secretos Oficiales de Pakistán, el ex primer ministro podría ser condenado a entre dos y 14 años de prisión o incluso a muerte.

