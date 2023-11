https://sputniknews.lat/20231115/la-opep-desvela-cual-sera-la-demanda-mundial-de-petroleo-en-2023-1145747220.html

La OPEP desvela cuál será la demanda mundial de petróleo en 2023

La OPEP desvela cuál será la demanda mundial de petróleo en 2023

En contra de las expectativas de debilitamiento de la demanda mundial, la OPEP mejoró ligeramente sus previsiones de consumo de petróleo para 2023, apuntando a... 15.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-15T15:03+0000

2023-11-15T15:03+0000

2023-11-15T15:03+0000

economía

opep

📈 mercados y finanzas

petróleo

industria petrolera

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/103660/91/1036609162_0:259:2816:1843_1920x0_80_0_0_2ef1748a81094b8db4b428d8f256fd9b.jpg

Aunque la organización no ha modificado su previsión para 2024, esta estimación también se mantiene alta, en 104,36 millones de bpd (más 2,25 millones de bpd). La OPEP considera que China es el principal factor de sostenimiento del mercado: la cifra media anual también puede resultar récord y superar el volumen de 1,2 millones de bpd de 2022. La misma dinámica se observa en la India: la organización atribuye el aumento de las existencias de petróleo a "tendencias estacionales, en particular, trabajos programados en las refinerías", cita sus palabras el portal económico ruso.La oferta de petróleo en los países no pertenecientes a la OPEP, podría crecer en 1,8 millones de bpd en 2023 y en otros 1,4 millones de bpd en 2024, según las previsiones de la organización. Los países de la organización produjeron 27,9 millones de bpd en octubre, lo que supone 80.000 bpd más que en septiembre. Así, entre los que aumentaron la producción eran Irán (en 46 mil bpd, el país no está sujeto a las restricciones del acuerdo OPEP+) y Angola (en 51 mil bpd), mientras que Libia, Arabia Saudita y Kuwait redujeron la misma. La producción real de los países OPEP+ se mantiene por debajo del nivel de las cuotas, teniendo en cuenta las restricciones voluntarias.En Rusia, la extracción de hidrocarburos aumentó en septiembre en 85.000 bpd, situándose en 10,8 millones de bpd, de los cuales 9,5 millones de bpd de petróleo y 1,3 millones de bpd de condensado de gas. La previsión para 2023 se mejoró en 80.000 bpd, y la reducción interanual de los suministros puede ascender a 400.000 bpd (hasta 10,6 millones de bpd). La parte rusa anunció su intención de adherirse a la limitación de suministro de 300.000 bpd para finales de 2023. Conforme con los datos de la OPEP, en septiembre Rusia representó casi el 19% de las importaciones totales de petróleo de China, mientras que la cuota de Arabia Saudita supuso el 14% de los suministros y de Malasia alrededor del 11%. En cuanto a la India, según la agencia analítica Kpler, citada por Kommersant, Rusia es desde hace un año "el líder en suministro de petróleo", aportando el 36% de las importaciones totales del país en septiembre. Irak y Arabia Saudita, a su vez, proporcionaron cada uno tan solo el 20% de los suministros de ese hidrocarburo a Nueva Delhi.

https://sputniknews.lat/20230912/la-subida-de-los-precios-del-petroleo-es-una-senal-ominosa-para-el-orden-mundial-occidental-1143638718.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

opep, 📈 mercados y finanzas, petróleo, industria petrolera, rusia