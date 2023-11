https://sputniknews.lat/20231115/sanchez-que-busca-la-reeleccion-en-espana-acusa-al-pp-de-promover-el-odio-1145750562.html

Sánchez, que busca la reelección en España, acusa al PP de promover el odio

Sánchez, que busca la reelección en España, acusa al PP de promover el odio

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente en funciones del Gobierno español, Pedro Sánchez, cuestionó al Partido Popular (PP) por promover el resentimiento y el odio al... 15.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-15T15:23+0000

2023-11-15T15:23+0000

2023-11-15T15:23+0000

españa

españa

pedro sánchez

partido socialista obrero español (psoe)

partido popular de españa

🌍 europa

unión europea (ue)

cataluña

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/0f/1145750363_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f28e0f147abdbef79d1de4622b857af.jpg

"Existen dos alternativas [para la unidad de España]. Puede intentarse por la vía de la imposición y de la crispación social o podemos intentarlo por la vía del diálogo, del entendimiento y también del perdón. El Partido Popular ya probó la primera de esas recetas", afirmó Sánchez en el primer debate de investidura en la Cámara de Diputados para conseguir la reelección como el jefe de Gobierno. El también líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) subrayó que el PP, con su política de odio, consiguió que "el número de catalanes partidarios de independizarse alcanzara récords históricos, que se incendiaran las calles de Cataluña y que el mundo entero mirara con estupor las imágenes que se difundían de nuestro país en esos años, sobre todo y en particular en el año 2017". El Gobierno del PSOE, indicó, hizo todo lo contrario e impulsó la vía del diálogo, del perdón y del entendimiento. "Hemos antepuesto la negociación a la imposición, hemos antepuesto el reencuentro a la venganza, en definitiva la unidad a la fractura. Donde antes hubo quiebra de la Constitución en determinados territorios, en estos últimos cinco años la Constitución española se cumple en todos y cada uno de los territorios de nuestro país", enfatizó. Sánchez subrayó que "no hay camino más seguro el que se orienta al entendimiento para establecer los puentes políticos que jamás debieron romperse y que se rompieron". La respuesta, indicó, lo refleja la convivencia y la paz social que hoy hay en las calles de Cataluña. En ese sentido, defendió la ley de amnistía pactada con los independentistas catalanes por la "convivencia y el perdón" frente al "odio" que promueve el PP. El pasado 29 de mayo, Sánchez anunció la decisión de disolver las Cortes Generales y adelantar las elecciones generales al 23 de julio tras la derrota del partido gobernante PSOE por el opositor Partido Popular (PP) en los comicios municipales.Según los resultados de las elecciones del 23 de julio, el PP, de centroderecha, obtuvo 136 diputados de los 350 escaños del Parlamento, mientras que el gobernante PSOE, de izquierda, consiguió 122, por lo que necesitan el apoyo de otras fuerzas para alcanzar la mayoría absoluta (176) y reelegir a Sánchez como jefe del Gobierno.Si los diputados españoles no designan un candidato para el 27 de noviembre, el rey de España tendrá que disolver ambas cámaras del Parlamento y volver a convocar elecciones.

https://sputniknews.lat/20231114/vox-presenta-querella-contra-sanchez-y-puigdemont-ante-el-tribunal-supremo-de-espana-1145721115.html

https://sputniknews.lat/20231114/habra-amnistia-se-rompera-espana-tras-el-acuerdo-de-sanchez-con-los-independentistas-catalanes-1145697725.html

españa

unión europea (ue)

cataluña

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

españa, pedro sánchez, partido socialista obrero español (psoe), partido popular de españa, 🌍 europa, unión europea (ue), cataluña