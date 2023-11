"Las economías occidentales son débiles"

https://sputniknews.lat/20231116/las-economias-occidentales-son-debiles-1145768483.html

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al final se decidió y dio un baño de realidad a quienes intentan distorsionarla.

La Reserva Federal se quita la máscara, dice la verdad por primera vez, y saltan las alarmasAl intervenir en un evento del FMI, Powell advirtió sobre cantar victoria antes de tiempo: dar por hecho que el ciclo de alzas de tipos ya se ha alcanzado: "No estamos seguros de que ya hayamos llegado al nivel necesario para controlar la inflación. Si vemos que es necesario, no dudaremos en volver a subir los tipos". Asimismo, recordó que hay un riesgo de "dejarse llevar por unos pocos meses de datos positivos", aunque se moverán "con cuidado" para evitar "pasarse con el endurecimiento".Como consecuencia, Powell ha vuelto a influir en el ánimo de los inversores del mercado norteamericano una jornada más. En este sentido, Hans–Jörg Naumer de Allianz Global Investors incidió en que no puede descartarse una recesión económica en EEUU.Horas antes de que Powell no descartara más subidas de tipos, Reuters publicó un sondeo que realizó, en el que el 58% de los economistas encuestados pronosticó que las tasas caerían a mediados del próximo año.Para empezar a explicar la situación, el presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia, hace algunas consideraciones. "Primero hay que poner sobre la mesa el absurdo del lenguaje que se está utilizando alrededor de las políticas monetarias en Occidente durante los últimos años. Se está llamando políticas restrictivas y políticas ‘hawkish’, a lo que realmente no lo son. […] Por mucho que se suban los tipos, si se suben por debajo de la inflación, eso no es política restrictiva, ni son políticas ‘hawkish’, ni nada por el estilo", apunta.El experto abunda que "un factor que está detrás de esto, es que las economías occidentales están radicalmente sobreendeudadas, y entonces, pequeños movimientos de subida [de tipos] pueden tener un impacto impresionante en el mantenimiento de la economía en general, o que empiecen a caer empresas, gobiernos, y que muchos ciudadanos empiecen a tener problemas".

