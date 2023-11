https://sputniknews.lat/20231116/pekin-ve-irresponsable-y-erronea-la-reciente-declaracion-de-biden-sobre-xi-1145769098.html

Pekín ve irresponsable y errónea la reciente declaración de Biden sobre Xi

Pekín ve irresponsable y errónea la reciente declaración de Biden sobre Xi

PEKÍN (Sputnik) — La portavoz del Ministerio de Exteriores de China; Mao Ning; calificó de irresponsable y errónea la declaración del presidente de Estados...

En particular, Biden afirmó que no cambió su opinión sobre Xi y reiteró que es un "dictador". La diplomática añadió que "siempre hay personas con motivos ocultos que intentan provocar y socavar las relaciones entre China y EEUU, pero esto no tendrá éxito". En junio pasado, Biden, interviniendo en un evento para recaudar fondos en California, comentó que Xi estaba molesto por el episodio con el supuesto globo espía chino derribado en EEUU, porque no tuvo conocimiento de su existencia, algo que es "una gran vergüenza para los dictadores". El presidente estadounidense hizo el comentario poco después de que el secretario de Estado (canciller), Antony Blinken, visitara China para mejorar las relaciones bilaterales.

