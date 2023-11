https://sputniknews.lat/20231116/sudan-en-darfur-se-busca-a-los-masalit-casa-por-casa-y-se-los-fusila--1145787632.html

Sudán: "En Darfur se busca a los Masalit casa por casa y se los fusila"

La crisis social y humanitaria en el país africano amenaza a las etnias minoritarias, en especial a mujeres y niñas convertidas en botín de guerra por parte de militares y rebeldes.

Sudán se estremece ante la escalada de la violencia y la indiferencia de gran parte de la comunidad internacional que da poca visibilidad a la guerra civil que atraviesa el país africano.Son ocho millones de desplazados internos y casi dos millones de refugiados en Chad, Egipto y Sudán del Sur. Las cifras demuestran el caos y la fractura social.El Ejército y el grupo Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) están en guerra desde el 15 de abril, cuando los paramilitares se rebelaron por desacuerdos sobre su integración en las Fuerzas Armadas, en medio de una fase de transición tras un golpe de Estado urdido por los militares en 2021."La situación en Sudán es gravísima. El Ejército tiene todavía una aviación muy poderosa, pero las FAR también tienen artillería pesada muy importante e infantería", dijo a Telescopio, el analista internacional argentino Guadi Calvo, especializado en África, Medio Oriente y Asia Central.En junio comenzó una serie de matanzas cuando tribus árabes aliadas de las paramilitares FAR masacraron a más de 4.000 civiles de la tribu Masalit. La agresión forzó el desplazamiento de la mayoría de la población de Darfur Oeste.Según Naciones Unidas otros 25 millones de sudaneses requieren ayuda humanitaria de urgencia. A criterio de la ONU, de no respetarse los acuerdos conseguidos por ambas partes del conflicto, la guerra podría perpetuar la crisis humanitaria actual.Desde el golpe militar de octubre de 2021, Sudán está gobernado por El Consejo Soberano de Transición. Actualmente, lo lidera el general Abdel Fattah al Burhan, jefe militar del país.Su rival político es el líder de las FAR: el general Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Hemedti, exaliado de Al Burhan.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes a las 18 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica.

