Ante la escasez de municiones, Europa busca fuera de sus fronteras los suministros para Ucrania

Europa se había comprometido a entregar un millón de cartuchos antes de marzo, pero hasta hoy sólo ha enviado 300.000. 18.11.2023, Sputnik Mundo

Ucrania se está quedando sin municiones, y dado que la Unión Europea no ha cumplido su promesa de envío, deberá buscar suministros fuera de su comunidad para poder ayudar a Kiev.Es hora de que el bloque busque en el extranjero proyectiles para entregar a Kiev, declaró a Politico el presidente letón, Edgars Rinkevics.Los líderes de los países agrupados en Bruselas se habían comprometieron a entregar un millón de cartuchos antes de marzo, pero sólo se han enviado 300.000 cartuchos desde principios de este año, en el marco de un programa para hacer llegar proyectiles de sus arsenales nacionales a su aliado en Europa oriental.Los miembros de la UE se han mostrado reticentes a comprar proyectiles fuera de la región. La cuestión de si toda la munición debe ser producida por empresas de la UE (y Noruega) ha sido polémica desde el inicio de la iniciativa.Pero ante la escasez, participantes del enlace, como Rinkevic, han comenzado ha hablar de la posibilidad de buscar municiones fuera de Europa con el objetivo de rearmar sus fuerzas de defensa y continuar ofreciendo ayuda y municiones a Ucrania."Hemos defendido durante mucho tiempo que si no hay suficiente munición, o no hay suficiente equipamiento en la UE, entonces comprémoslo en otro lugar y démoselo a Ucrania", dijo el mandatario de Letonia.Esta escasez de municiones se suma a una serie de problemas que ha tenido que enfrentar Ucrania, como el corte de la ayuda militar y financiera por parte de Estados Unidos ante la negativa del Congreso para aprobar un nuevo paquete de respaldo.Además, el conflicto entre Israel y Gaza ha mermado la atención y el interés de los aliados occidentales de Kiev, quienes ahora están preocupados por apoyar a Israel en su campaña militar contra Hamás.

