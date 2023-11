https://sputniknews.lat/20231119/desinformacion-sobre-gaza-y-hamas-proveniente-de-tel-aviv-hace-dudar-sobre-credibilidad-de-israel-1145853673.html

Desinformación sobre Gaza y Hamás proveniente de Tel Aviv "hace dudar sobre credibilidad de Israel"

Desinformación sobre Gaza y Hamás proveniente de Tel Aviv "hace dudar sobre credibilidad de Israel"

La reciente difusión de piezas informativas cuya veracidad ha sido cuestionada o demostrada en falsedad han erosionado la confianza en el Gobierno de Israel... 19.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-19T20:31+0000

2023-11-19T20:31+0000

2023-11-19T20:31+0000

internacional

benjamín netanyahu

hamás

israel

📰 conflicto palestino-israelí

franja de gaza

palestina

fuerzas de defensa de israel (fdi)

antonio guterres

nbc

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/0d/1145688329_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_8e5a882c29ac20b7e6cd0615cfc04ea0.jpg

Mediante un artículo, publicado por la señal noticiosa de la cadena estadounidense NBC, recuerda que Israel se encuentra bajo presión mundial por el aumento de los llamados al cese al fuego contra la población de Gaza.Desde Moscú y Pekín, pasando por París y buena parte de América Latina, se han multiplicado en las últimas semanas los pedidos a las autoridades de Israel para que detengan sus ataques indiscriminados contra el territorio palestino, que ya han dejado más de 12.000 civiles asesinados.Inclusive el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se ha sumado a la exigencia de que el Ejército de Israel pare su asedio militar contra el enclave palestino.Además, señala NBC News, las encuestas sugieren que el respaldo que recibió Israel después de los ataques perpetrados por Hamás el pasado 7 de octubre ha disminuido considerablemente ante las imágenes que muestran víctimas inocentes en Palestina, muchas de ellos niños, y la destrucción generalizada en Gaza a causa de los bombardeos israelíes.Por estas razones, estima el medio, "la maquinaria de relaciones públicas de Israel se ha puesto a toda marcha para demostrar que el ataque a Gaza es necesario y está siendo llevado a cabo de una manera que minimiza las muertes de civiles".Sin embargo, indica la nota, la reacción que ha provocado esta estrategia ha sido la contraria, al hacerse evidente que el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu, y especialmente las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), están difundiendo información disputada o que se ha revelado como abiertamente falsa.Uno de los casos señalados es el del portavoz deI Ejército israelí Daniel Hagari, quien presentó presunta evidencia de que Hamás había utilizado el hospital Al-Rantisi para retener a rehenes. De acuerdo al Gobierno de Israel, el movimiento radical palestino utiliza las instalaciones médicas como bases militares, lo que al entender de Tel Aviv las convierte en objetivos legítimos. Sin embargo, esto no ha podido ser comprobado."Hagari señaló un trozo de papel y dijo que podían verse los nombres de los terroristas y los cautivos que tenían asignados. 'Cada terrorista tiene su propio turno', dijo. Escrito con bolígrafo encima del documento, añadió, se puede leer 'Inundación de Al-Aqsa', el nombre que Hamás dio a su operación del 7 de octubre", describe la nota."Sin embargo, personas que hablan árabe señalaron inmediatamente que el documento simplemente indicaba los días de la semana, sin rastro de los nombres de los captores de Hamás descritos por Hagari", abunda.De la misma forma, el vocero militar israelí sostuvo que en otra parte del hospital —atacado por Israel en contra de las normas internacionales, que prohíben que los centros médicos sean un blanco en conflictos bélicos— los supuestos integrantes de Hamás habían colgado cortinas en una pared sin ventanas. "No hay ninguna razón para hacer esto, a menos que quieras filmar rehenes" argumentó el vocero militar. Sin embargo, señala NBC, internautas palestinos señalaron que se trata de algo habitual en la decoración de los hogares de esa región, lo que provocó que las supuestas "evidencias" presentadas por las autoridades de Israel fueran ridiculizadas en internet.Daniel Hagari no es el único funcionario hebreo de primer nivel acusado de compartir desinformación. La semana pasada, el portavoz de Netanyahu para los medios árabes, Ofir Gendelman, publicó en X (antes Twitter) un vídeo que según él mostraba a habitantes de Gaza fingiendo sus heridas con maquillaje. "A pesar de que innumerables personas lo corrigieron diciendo que las imágenes eran en realidad de una película libanesa, hasta el viernes no habían sido eliminadas", alerta el artículo.Todos estos episodios, concluye la NBC, han "perjudicado la causa israelí" y han "debilitado la credibilidad" de su Gobierno, haciendo posible, advierten, que si llegaran a encontrar alguna evidencia real sobre las operaciones de Hamás en Gaza, estas pruebas no sean tomadas en cuenta.

https://sputniknews.lat/20231118/israel-bombardea-una-escuela-de-la-onu-en-gaza-y-reportan-decenas-de-fallecidos-1145842037.html

https://sputniknews.lat/20231113/lula-acusa-a-israel-de-atacar-a-ninos-y-hospitales-bajo-la-excusa-de-acabar-con-hamas--1145696503.html

https://sputniknews.lat/20231116/estados-unidos-diario-envia-a-israel-municiones-y-misiles-silenciosamente-1145758968.html

israel

franja de gaza

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

benjamín netanyahu, hamás, israel, 📰 conflicto palestino-israelí, franja de gaza, palestina, fuerzas de defensa de israel (fdi), antonio guterres, nbc, gobierno de israel