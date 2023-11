Líder opositor desmiente acercamiento con Sergio Massa: "No es cierto, no hay nada de eso"

#Argentina | El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, desmintió haber sido convocado por Sergio Massa para integrar su gabinete. "No hay nada de eso. Siempre he sido, soy y seré de Juntos por el Cambio", declaró. pic.twitter.com/N6VBi8mzZC

"No hay nada de eso. Siempre he sido, soy y seré de Juntos por el Cambio", declaró Larreta. De este modo, el jefe de Gobierno del distrito más rico del país ratificó su no alineamiento con ninguno de los candidatos. Esta postura contrasta con la de otros referentes de la coalición conservadora, como la mismísima Patricia Bullrich —la candidata presidencial de la alianza que quedó fuera del balotaje—, quien anunció públicamente su respaldo al outsider Javier Milei.