Sergio Massa reconoce su derrota frente a Milei

"Obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y desearle suerte, porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años. Lo hice convencido de que lo más importante que tenemos que dejar a los argentinos esta noche es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y respeto por la paz, frente a tanta violencia y descalificación, es el mejor camino que podemos recorrer", dijo el actual ministro de Economía en un mensaje en conferencia de prensa desde su búnker.El candidato peronista reconoció su derrota antes de que se conocieran los resultados oficiales, divulgados minutos después de su discurso.Con casi 90% de las mesas escrutadas, Milei obtuvo el 55,9% de los votos, contra el 44,1% recogido por Massa.Massa aseguró que le transmitió al actual mandatario, Alberto Fernández, y "al presidente electo", poner en marcha "mecanismos de recambio democrático para que los argentinos no tengan dudas sobre el normal funcionamiento político e institucional" del país."Sigo creyendo al igual que el primer día que argentina necesita acuerdos de políticas de estado, que el sistema educativo, laboral, de garantías de derechos humanos, de relaciones internacionales, deben ser acuerdos por los que argentina transite los próximos diez años y creo que es la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros", añadió. Massa se despidió de sus votantes anunciando que el domingo "terminó una etapa" en su vida política.Javier Milei asumirá el próximo 10 de diciembre como el nuevo presidente de Argentina.

