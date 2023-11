https://sputniknews.lat/20231120/las-prioridades-de-milei-seran-eliminar-las-restricciones-en-el-comercio-exterior-y-desregulacion-1145891721.html

Las prioridades de Milei serán "eliminar las restricciones en el comercio exterior y desregulación"

"Acá en Argentina el Gobierno dice: 'vos exportás queso, vos exportás leche y vos no exportás nada'. Eso es lo que va a cambiar en Argentina. El que quiera exportar queso, el que quiera exportar leche. No va a ser nunca más, mientras sea Gobierno, el Gobierno el que decide qué empresa, a qué precio y a qué destino y con qué condiciones impositivas. Nosotros tenemos un Estado absolutamente regulado, híperregulado en ese sentido", subrayó Diana Mondino.En cuanto al Mercosur, la política garantizó la permanencia de Argentina en el Mercado Común del Sur (Mercosur) del que es parte junto a Brasil, Paraguay y Uruguay.La diputada electa también adelantó que con la nueva gestión el país "dejará de interferir" con los Gobiernos de Brasil y China. No obstante, señaló que la relación con Brasilia y Pekín "será excelente como debe ser".En relación con el grupo de los BRICS, del que Argentina pasará a formar parte el 1 de enero de 2024, Mondino subrayó que la nueva administración solo dispone de la información pública, y que el Gobierno deberá analizar los beneficios para tomar una decisión definitiva. Concluyó que el multilateralismo existe y "nosotros queremos estar en el mundo, en términos comerciales, culturales y diplomáticos".La ministra asumirá el cargo el 10 de diciembre.El 19 de noviembre, el líder del partido La Libertad Avanza (ultraderecha), Javier Milei, logró el 55,69% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebraron en Argentina, frente al 44,30% del candidato oficialista, Sergio Massa, según los datos de la Dirección Nacional Electoral que corresponden al 99,28% de las mesas escrutadas.

argentina

