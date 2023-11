https://sputniknews.lat/20231120/nicaragua-asegura-que-la-oea-es-un-instrumento-de-intervencion-de-eeuu-1145894496.html

Nicaragua asegura que la OEA es un "instrumento de intervención" de EEUU

Nicaragua asegura que la OEA es un "instrumento de intervención" de EEUU

20.11.2023

El país centroamericano llamó "infame organismo" a la OEA por tratarse de un grupo que obedece a los intereses de Estados Unidos en la región latinoamericana. El 19 de noviembre de 2021, Managua inició el proceso de salida de ese foro regional y denunció la Carta de la OEA. Con esta decisión, el Gobierno de Daniel Ortega considera que contribuye a "la desaparición progresiva del hegemonismo unipolar de Occidente, fortaleciendo la multipolaridad en un mundo justo y equitativo". Managua también acusó que la OEA ha cometido actos injerencistas en su contra, transgrediendo los principios de no intervención en los asuntos internos, el respeto a la soberanía de los Estados y el derecho de los pueblos a elegir libremente su destino, principios reconocidos por el Derecho Internacional y contenidos en su Carta constitutiva. "Frente a estos actos injerencistas y neocolonialistas, reafirmamos que no somos colonia de ninguna potencia", agregó el país latinoamericano. En 75 años, la sede de la OEA no ha cambiado: la Casa de las Américas, en Washington D.C. La organización asegura en sus estatutos que fue creada para fomentar el diálogo y la cooperación regional, pero naciones como Nicaragua la catalogan como un "Ministerio de colonias" utilizado por Estados Unidos para incrementar su poder en el continente americano.

