Rusia respeta la elección del pueblo argentino y está lista para fomentar las relaciones

El portavoz agregó que el Kremlin está "a la espera de que se aclaren numerosas cuestiones concernientes a los vínculos bilaterales". Según él, Moscú ha reparado en ciertos comentarios hechos por Milei durante la campaña, pero prefiere "juzgar por las declaraciones que haga después de la investidura". El líder del partido La Libertad Avanza (ultraderecha), Javier Milei, logró el 55,69% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebraron en Argentina, frente al 44,30% del candidato oficialista, Sergio Massa, según los datos de la Dirección Nacional Electoral que corresponden al 99,28% de las mesas escrutadas. Milei, cuyo triunfo marca el ocaso de las fuerzas tradicionales dominantes en las últimas dos décadas, tomará posesión el próximo 10 de diciembre y ostentará el cargo hasta 2027. Argentina, junto con Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán, está invitada a unirse a partir del 1 de enero de 2024 al grupo BRICS, integrado actualmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Durante la campaña electoral, Milei se mostró reacio al ingreso de Argentina en los BRICS y afirmó que no impulsará "tratos con los comunistas porque no respetan los parámetros básicos del libre comercio, la libertad y la democracia". En su discurso del domingo, Milei no adelantó medidas a tomar una vez asumido el Gobierno, pero la diputada Diana Mondino, quien será canciller en el futuro Gobierno, informó a Sputnik que Argentina no aceptará la invitación del grupo BRICS.

