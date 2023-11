https://sputniknews.lat/20231120/una-revolucion-en-el-sector-energetico-el-sector-privado-desarrolla-tecnologias-de-fusion-nuclear-1145870001.html

¿Una revolución en el sector energético? El sector privado desarrolla tecnologías de fusión nuclear

Durante décadas, la investigación de la fusión nuclear estuvo fuera del alcance de la iniciativa privada, ya que la tecnología punta utilizada para llevar a cabo tales experimentos era tan prohibitivamente cara que solo cabía esperar razonablemente que la financiación pública sufragara la factura. Pero ahora, gracias a un gran avance de uno de esos proyectos financiados por el Estado, la fusión nuclear es mucho más accesible y los inversores de capital riesgo no han tardado en lanzarse a este mercado incipiente.La fusión nuclear, el proceso natural que alimenta el Sol, suele considerarse el santo grial de la investigación en energías limpias por su capacidad de producir cantidades casi infinitas de energía sin emisiones de carbono. Pero reproducir este proceso en la Tierra ha resultado difícil y costoso. Algunos experimentos consiguieron con cierto éxito una reacción de fusión nuclear, pero crear una reacción sostenida que emita más energía de la que entra en ella es totalmente distinto.Hace menos de una década, la tecnología más prometedora para la fusión nuclear eran los gigantescos reactores tokamak, una enorme máquina con forma de donut que utiliza campos magnéticos para calentar y confinar el plasma. El más prometedor de estos proyectos, el ITER (siglas inglesas de Reactor Termonuclear Experimental Internacional) es tan inmenso que la máquina pesa 23.000 toneladas, y tendrá un coste previsto de 22.000 millones de euros como mínimo, financiados y gestionados por un consorcio de 35 países. Está previsto que el megaproyecto alcance su primer plasma en 2025, y podrá calentarlo hasta unos alucinantes 150 millones de grados Celsius.El ITER lleva décadas en fase de desarrollo, con años de retraso y miles de millones de presupuesto por encima de lo previsto. Y ya no es la tecnología más prometedora para la fusión nuclear. Todo cambió hace un año, cuando la National Ignition Facility, o NIF, del Lawrence Livermore National Laboratory logró la ignición mediante la explosión con láser de una pequeña cantidad de combustible nuclear.Esto es una mala noticia para el ITER, pero excelente para el sector privado, ya que la tecnología láser es mucho más accesible que la construcción de un toroide magnético de 23.000 toneladas. Por ello, en los últimos años ha surgido una nueva cosecha de empresas de fusión basadas en el láser. Esta tecnificación del proceso de investigación y desarrollo de la fusión nuclear es ahora la mayor esperanza que tenemos de lograr la fusión nuclear comercial, lo que algunos ven como la solución milagrosa para el cambio climático.Estas empresas más pequeñas tendrán mucha más capacidad de maniobra para experimentar con diferentes variaciones sobre el tema de la ignición por láser, como distintos tipos de láseres, diferentes técnicas para desencadenar las reacciones de fusión o una variedad de elementos para fusionar, según un reportaje reciente del The New York Times.Estas empresas de nueva creación se han visto impulsadas por una nueva oleada de financiación destinada a este tipo de proyectos nucleares privados a menor escala. El 2022, la subvención de la fusión nuclear alcanzó un hito importante cuando se incluyó en la Ley de Reducción de la Inflación de la Administración Biden por valor de 280 millones de dólares, y en mayo de 2023, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció 46 millones de dólares destinados al desarrollo de la energía de fusión comercial.Y el Gobierno de EEUU no es el único que ha renovado su entusiasmo por esta tecnología. En total, la inversión en la industria mundial de la fusión ha alcanzado ya un total acumulado de 6.210 millones de dólares, según el tercer informe anual Global Fusion Industry Report de la Fusion Industry Association (FIA).

