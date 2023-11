https://sputniknews.lat/20231121/tres-detenidos-por-intento-de-asesinato-del-exlider-del-pp-en-cataluna-vidal-quadras-1145911999.html

Tres detenidos por intento de asesinato del exlíder del PP en Cataluña Vidal-Quadras

MOSCÚ (Sputnik) — La Policía española detuvo a tres individuos sospechosos de implicación en el intento de homicidio del expresidente del Partido Popular de... 21.11.2023, Sputnik Mundo

españa

🌍 europa

cataluña

partido popular de españa

El pasado 9 de noviembre, Vidal-Quadras, también cofundador del partido VOX, recibió un disparo en la cara en Madrid y se encuentra hospitalizado desde entonces, pero su vida no corre peligro. Los agentes realizaron dos detenciones en la provincia de Granada y la tercera, en la de Málaga, ambas situadas en la comunidad autónoma de Andalucía (sur), agrega la nota. Según la publicación, la operación continúa abierta y se esperan más detenciones relativas al caso que está siendo investigado como un ataque terrorista. Por el momento, las autoridades desconocen las motivaciones del atentado, pero están rastreando los vínculos de los detenidos con terceros países. "Irán incluyó a Vidal-Quadras en una lista negra en octubre de 2022 por sus lazos con el Consejo Nacional de Resistencia Iraní [CRNI], una organización opositora el régimen teocrático de Teherán", señala el texto. No obstante, hasta ahora la policía no ha detectado vínculos entre los sospechosos e Irán, y está analizando otros motivos posibles, concluye el rotativo.

cataluña

🌍 europa, cataluña, partido popular de españa