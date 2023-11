https://sputniknews.lat/20231121/zajarova-senala-el-contexto-erotico-de-un-reciente-articulo-de-borrell--1145913264.html

Zajárova señala el contexto erótico de un reciente artículo de Borrell

En el artículo titulado 'In the eye of the hurricane' (En el ojo del huracán), el jefe de la eurodiplomacia, Josep Borrell, subrayó que la mayor garantía de... 21.11.2023, Sputnik Mundo

El 14 de noviembre, Josep Borrell emitió un artículo publicado en el portal del Servicio diplomático de la Unión Europea (UE). El tema del texto fue el conflicto palestino-israelí, pero también mencionó a Ucrania y la necesidad de mantenerla "todo el tiempo que sea necesario"."La Comisión Europea recomendó la semana pasada iniciar conversaciones de adhesión a la UE con Ucrania. También estamos trabajando en las garantías de seguridad que podemos ofrecer al país. He propuesto un fondo especial plurianual dentro del Fondo Europeo para la Paz para proporcionar nuestro apoyo militar a Ucrania en los próximos años. Pero no somos una alianza militar, y la mayor garantía de seguridad que podemos dar a Ucrania es convertirla en miembro de pleno derecho de la familia europea", indicó Borrell.Los jefes de Estado y Gobierno de los países de la UE, reunidos en Bruselas el 23 de junio de 2022, aprobaron el otorgamiento a Ucrania y Moldavia del estatus de candidatos a ingresar en la UE.El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó en una entrevista con Spiegel que Ucrania podría ingresar en la comunidad política en 2030 si cumple todas las condiciones exigidas. Sin embargo, el 21 de junio de 2022, el experto Mischael Modrikamen, anterior líder del Partido Popular de Bélgica, expresó que el probable ingreso de Ucrania en la UE tomaría como mínimo 15 años. De acuerdo con la columnista de UnHerd, Bethany Elliott, la admisión de Ucrania en la comunidad política tendrá consecuencias negativas para los miembros más necesitados de la UE.

