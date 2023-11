https://sputniknews.lat/20231122/catar-confirma-acuerdo-entre-israel-y-el-movimiento-palestino-hamas-1145934811.html

Catar confirma acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamás

Catar confirma acuerdo entre Israel y el movimiento palestino Hamás

En su papel de intermediario, Catar informó que Tel Aviv y el grupo palestino Hamás concluyeron con éxito las negociaciones sobre una pausa humanitaria y sobre... 22.11.2023, Sputnik Mundo

Horas antes, el país hebreo y el movimiento radical palestino anunciaron que llegaron a un acuerdo para establecer una tregua temporal que permita la liberación de rehenes y prisioneros de ambos bandos. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aclaró que la pausa no significa el fin de las hostilidades. "Permítanme dejar claro que estamos en guerra y seguiremos estándolo hasta que logremos todos nuestros objetivos: destruir a Hamás, devolver a todos nuestros rehenes y garantizar que no habrá ninguna amenaza para Israel desde Gaza", advirtió el líder israelí.El acuerdo contempla que Hamás libere a 30 niños, 12 mujeres y 8 madres durante un alto el fuego de cuatro días. A cambio, Tel Aviv liberará a hasta 150 prisioneros palestinos que se encuentran en cárceles israelíes, según confirmó también Hamás.Ambas partes también acordaron que se permita la entrada de ayuda humanitaria en todas las regiones de la Franja de Gaza, donde ha habido millones de personas desplazadas, decenas de miles de heridos y más de 13.000 muertos, según las autoridades locales y organismos como la ONU.De acuerdo con Hamás, la Fuerza Aérea de Israel se comprometió a detener totalmente los vuelos sobre el sur de la Franja de Gaza mientras dure la tregua, mientras que sobre el sector norte estarán prohibidos de las 10.00 horas a las 16.00 horas.El movimiento islamista radical también aseguró que los prisioneros que liberará Tel Aviv son mujeres y menores de edad."Durante el periodo de tregua, la ocupación [israelí] se compromete a no atacar ni arrestar a nadie en todas las zonas de la Franja de Gaza", indicó Hamás en un comunicado difundido en Telegram.El movimiento gobernante en Gaza dijo que el acuerdo fue alcanzado después de "negociaciones difíciles y complejas durante muchos días". En Israel, el Consejo de Ministros tardó seis horas en votar una aprobación al acuerdo, según Haaretz.Hamás también precisó que las negociaciones contaron con la intermediación de Catar y Egipto.De acuerdo con un reporte del diario Haaretz, todas las ramas de los servicios de seguridad israelíes —el Ejército, el Mossad y el Shin Bet— apoyaron el acuerdo, el cual incluye solo la liberación de rehenes israelíes; sin embargo, Hamás podría liberar a ciudadanos extranjeros en virtud de acuerdos con otras naciones.

