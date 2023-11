https://sputniknews.lat/20231122/inmigrantes-abandonan-peru-golpeado-por-la-crisis-economica-y-de-seguridad-1145954070.html

Inmigrantes abandonan Perú, golpeado por la crisis económica y de seguridad

Inmigrantes abandonan Perú, golpeado por la crisis económica y de seguridad

Miles de venezolanos abandonan el país ante las medidas de control del Gobierno. En otro orden, en Colombia se conmemora el séptimo aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado y la exguerrilla FARC. Estas y más noticias en 'En órbita'.

2023-11-22T22:00+0000

2023-11-22T22:00+0000

2023-11-22T22:00+0000

en órbita

dina boluarte

nicolás maduro

pedro castillo

colombia

chile

perú

farc

migración

📰 crisis política en perú tras la destitución de castillo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/16/1145956315_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_98b8abcbd80ee72a58d70f709a1b299b.jpg

Inmigrantes dejan Perú, golpeado por la crisis económica y de seguridad Inmigrantes dejan Perú, golpeado por la crisis económica y de seguridad

El Gobierno peruano de Dina Boluarte vincula la inmigración irregular con el aumento de la delincuencia y del crimen organizado.En consecuencia, este mes anunció la ampliación por 60 días del estado de emergencia en dos distritos de Lima, ciudad capital, y una provincia del departamento de Piura (norte).La jefa de Estado aseguró que "cientos de venezolanos dejan voluntariamente" el país. La acción responde al vencimiento el 10 de noviembre del plazo para regularizar el estatus migratorio.Según datos del Ministerio del Interior, 5.250 ciudadanos extranjeros abandonaron la nación por la frontera con Ecuador desde esa fecha.La experta explicó que Perú "ha recibido un flujo importante de migrantes venezolanos a partir de 2017, alentada por mandatarios críticos con el Gobierno de Nicolás Maduro"."Más de millón de venezolanos llegaron, pero ha sido difícil su adaptación a la economía nacional, absolutamente informal", puntualizó.La entrevistada se refirió a la actualidad social y económica de Perú tras la salida de Pedro Castillo de la presidencia en diciembre y la llegada de Boluarte.Según datos oficiales, entre septiembre y octubre se atendieron más de 84.000 pedidos de regularización y 79.000 de amnistía. De acuerdo con la presidenta Boluarte, su Administración afrontó un problema que "por desidia de los gobiernos anteriores no se resolvió".El problema no es solo de esta nación, sino regional. En Chile, el Gobierno de Gabriel Boric, militarizó la frontera con Perú y Bolivia para controlar el ingreso irregular de extranjeros.Durand reflexionó sobre la situación del colectivo venezolano y la estigmatización en su contra, lo que también ocurre en Chile."De todos modos hay un colectivo estable que se quedará en el país. No olvidemos que Perú expulsó mucha migración en los años de 1970 y 1980", indicó la socióloga.Por su parte la politóloga peruana, Eliana Carlín, indicó a En órbita que las medidas del Gobierno peruano cuentan con importante apoyo de la ciudadanía."En el país hay una fuerte corriente xenófoba contra los venezolanos, alimentada por los grandes medios de comunicación", apuntó.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la persistencia de la violencia en Colombia. Este miércoles 22 se conmemoró el séptimo aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado y la exguerrilla FARC.Sin embargo, la violencia continúa: en las últimas 48 horas se registraron cinco masacres.Conversamos con el colombiano Erich Saumeth, experto en temas de defensa, seguridad, convivencia y orden público.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes de 18 a 19 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

colombia

chile

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

farc, peru, pedro castillo, dina boluarte, milei, colombia, eln, farc