La financiación estadounidense de Ucrania "no trae nada bueno" a Kiev

La continuación de la financiación estadounidense a Ucrania no trae nada bueno a Kiev, sino que solo provoca un aumento del número de víctimas, declaró a... 22.11.2023, Sputnik Mundo

"Sigue habiendo una fuerte presión en Estados Unidos, incluida la Casa Blanca, para dar más dinero a Ucrania, lo que no trae nada bueno a Ucrania, sino que solo prolonga las hostilidades", señaló Jeffrey Sachs.Añadió que esto provoca más víctimas entre los ucranianos y daña a su país. En su opinión, Washington debería dejar de financiar a Kiev y promover las negociaciones, principalmente entre Estados Unidos y Rusia.Como señaló el experto, muchos políticos estadounidenses "no quieren en absoluto enviar más dinero a Ucrania", dados los llamamientos de la población en el país norteamericano para que se deje de financiar a Kiev.En sus palabras, la falta de voluntad de Washington para negociar acuerdos de seguridad con Moscú y la búsqueda de la expansión de la OTAN condujeron al actual conflicto ucraniano. Poco antes, EEUU revela el contenido del nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania. De acuerdo con el servicio de prensa del Departamento de Defensa del país, el nuevo subsidio a Kiev se estima en unos 100 millones de dólares e incluye sistemas Himars y munición para el mismo, así como misiles antiaéreos Stinger, proyectiles de artillería de 155 y 105 milímetros de calibre, sistemas antitanque Javelin y más de 3 millones de cartuchos de munición para armas ligeras.El pasado 16 de noviembre el presidente de EEUU, Joe Biden, firmó un proyecto de ley sobre la financiación temporal de la labor del Gobierno federal, que no incluía la ayuda a Israel y Ucrania. Al mismo tiempo, el mandatario solicitó al Congreso 106.000 millones de dólares, vinculando el apoyo de Kiev a una serie de otras cuestiones, el Congreso de EEUU quiere asignar ayuda al Estado judío en forma aislada de la cuestión de la asistencia a Ucrania. La Casa Blanca se opone firmemente a esta separación.

