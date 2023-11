https://sputniknews.lat/20231122/y-la-muerte-de-ninos-en-gaza-putin-senala-el-doble-racero-de-los-lideres-occidentales-1145945872.html

"¿Y la muerte de niños en Gaza?": Putin señala el doble rasero de los líderes occidentales

"¿Y la muerte de niños en Gaza?": Putin señala el doble rasero de los líderes occidentales

El mandatario ruso, Vladímir Putin, se preguntó por qué los líderes mundiales "no están conmocionados" con las palabras del secretario general de la ONU... 22.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-22T14:21+0000

2023-11-22T14:21+0000

2023-11-22T14:57+0000

vladímir putin

rusia

📰 conflicto palestino-israelí

franja de gaza

internacional

g20

📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/16/1145945957_188:414:2854:1914_1920x0_80_0_0_cf7acff8482057bd8f1007adb798d289.jpg

El presidente continuó "y el hecho de que los médicos tengan que realizar operaciones quirúrgicas a niños, operaciones de cavidades, operar con un bisturí el cuerpo de niños sin anestesia, ¿no es chocante? Y el hecho de que el secretario general de las Naciones Unidas haya dicho que Gaza se ha convertido en un enorme cementerio de niños, ¿no es chocante?".Las hostilidades han causado hasta la fecha unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos en Israel y alrededor de 14.128 muertos, incluidos más de 5.840 niños, y más de 33.000 heridos en la Franja de Gaza, según datos oficiales.Moscú nunca se ha opuesto a sostener negociaciones de paz con Kiev, prosiguió el presidente."Rusia nunca ha rechazado las conversaciones de paz con Ucrania, no fue Rusia sino Ucrania quien anunció públicamente que se retira del proceso de negociación. Y, más aún, el jefe de Estado [ucraniano, Volodímir Zelenski] firmó un decreto que prohíbe entablar este tipo de negociaciones con Rusia", recordó Putin.La actual turbulencia en la economía global, subrayó el mandatario, no se debe a las acciones de Rusia en Ucrania, sino a la política económica de los países occidentales.Hasta la fecha, Ucrania ha condicionado el cese de las hostilidades a la recuperación de todos los territorios, incluida Crimea que se unió a Rusia en marzo de 2014.El conflicto de Ucrania, de acuerdo con el Kremlin, puede avanzar hacia una solución política siempre y cuando se tengan en cuenta la situación de facto y la nueva realidad territorial.La última ronda de conversaciones entre Moscú y Kiev para lograr un acuerdo que pusiera fin a las hostilidades tuvo lugar el 29 de marzo de 2022 en la ciudad turca de Estambul, y desde entonces los países no han vuelto a retomarlas.

https://sputniknews.lat/20231119/teniente-coronel-de-eeuu-hemos-hecho-todo-lo-posible-en-el-campo-de-batalla-en-ucrania--1145868424.html

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

vladímir putin, rusia, 📰 conflicto palestino-israelí, franja de gaza, g20, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania