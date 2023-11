https://sputniknews.lat/20231123/peru-la-recesion-se-ve-en-las-calles-y-en-los-bolsillos-de-la-gente-1145984998.html

Perú: "La recesión se ve en las calles y en los bolsillos de la gente"

Perú: "La recesión se ve en las calles y en los bolsillos de la gente"

A dos semanas de cumplir su primer año en el Gobierno, la presidenta Dina Boluarte intenta mejorar su imagen tras las críticas de los movimientos sociales. Conversamos con el analista internacional peruano Martín Manco.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, está a punto de cumplir un año en el poder, con baja aprobación popular y el desafío de sacar al país de una profunda crisis económica y social.La mandataria asumió el poder el 7 de diciembre de 2022, luego de que el entonces presidente Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso, acusado de intentar dar un autogolpe de Estado."No ha sido un éxito la gestión de Boluarte. Lamentablemente, hay falencias más allá de las críticas, No hay estabilidad económica y se habla de recesión. Se ve en las calles y se siente en los bolsillos de los peruanos", dijo a Telescopio el analista internacional peruano Martín Manco."El haber asegurado que se reunió con el Papa Francisco y con el presidente de EEUU Joe Biden cuando no fue así, generó malestar y la caída de la Ministra de Relaciones Exteriores y el embajador de EEUU en Perú", recordó el experto.Con una aprobación del 9% en su gestión, según las últimas encuestas, Boluarte es cuestionada además por las alianzas que mantiene con el fujimorismo, corriente política conservadora y personalista en torno a la figura del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).Esta relación le garantiza evitar mociones de censura y de vacancia.El antecesor de Boluarte, Castillo, permaneció en el poder menos de 18 meses. Fue el quinto presidente del país sudamericano en solo seis años.Los movimientos sociales advirtieron en su momento de la represión estatal, por parte del nuevo Gobierno de Boluarte, cuando protestaban en las calles y pedían por la liberación de Castillo.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina por Concepto FM 95.5 de lunes a viernes a las 18 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Guatemala por Radio Victoria (870 AM) de lunes a viernes a las 10 horas Centroamérica.

