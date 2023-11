https://sputniknews.lat/20231124/amlo-sobre-arresto-del-cabecilla-del-grupo-criminal-los-chapitos-no-hay-complicidad-con-nadie-1146011286.html

AMLO sobre arresto del cabecilla del grupo criminal los 'Chapitos': no hay complicidad con nadie

AMLO sobre arresto del cabecilla del grupo criminal los 'Chapitos': no hay complicidad con nadie

El Gobierno de México no tiene complicidades con nadie, por eso avanza en pro de la seguridad del país, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la... 24.11.2023, Sputnik Mundo

"Un distintivo del Gobierno que represento es el que no hay relaciones de complicidad con nadie. No existe protección a la delincuencia organizada ni a la de cuello blanco. Nosotros representamos al pueblo de México y no hay impunidad para nadie, por eso estamos avanzando. Cuando no hay una línea divisoria, cuando no hay fronteras entre la autoridad y la delincuencia, no se puede garantizar la paz y tranquilidad a los ciudadanos", comentó en conferencia de prensa desde Oaxaca, en el sur del país.En ese mismo evento, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mexicana, Luis Cresencio Sandoval, expuso que durante años se mantuvieron labores de inteligencia para detener al Nini, quien se presume fue el autor de diversos ataques, entre ellos, el realizado a una unidad habitacional militar en Culiacán, Sinaloa, en el norte del país."Se tenía un seguimiento de esta persona detenida desde hace algún tiempo (...). Se le detuvo y se puso a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR)", puntualizóInformación del Registro Nacional de Detenciones del Gobierno de México detalla que el sujeto fue arrestado en Culiacán por elementos de la Guardia Nacional alrededor de las 13:30 horas del 22 de noviembre.El Nini formaba parte de los Chapitos, quienes son señalados por las autoridades de Estados Unidos como los principales culpables del tráfico de fentanilo en su territorio.

