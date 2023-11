https://sputniknews.lat/20231124/es-una-caja-de-resonancia-para-el-pais-clase-de-influencer-libertaria-causa-criticas-a-la-unam-1145983656.html

"Es una caja de resonancia para el país": clase de 'influencer' libertaria causa críticas a la UNAM

La politóloga e 'influencer' guatemalteca Gloria Álvarez dio una charla en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la casa... 24.11.2023, Sputnik Mundo

La visita de la conferencista en a la Ciudad Universitaria, el campus principal de la UNAM, desató una ola de críticas, pues estudiantes, docentes y egresados de la universidad señalaron que Álvarez difunde no solamente sus ideas políticas, sino "un discurso de odio" en contra de la izquierda política. Su charla, la cual quedó grabada en redes sociales, fue interrumpida por un grupo de docentes y jóvenes quienes con megáfonos se hicieron presentes a las afueras del aula en donde la mujer dio su clase. Para ejemplificar su concepto de libertad, Álvarez aseveró que en la UNAM ésta no existe, pues ella no es bienvenida en la casa de estudios en donde, sentenció, alguien a favor de la ideología de Hugo Chávez sería bien recibido. Sin embargo, para el escritor Fabrizio Mejía Madrid, el hecho de que Gloria Álvarez imparta una cátedra en la UNAM va mucho allá de que estudiantes, docentes o cualquier elemento de la comunidad universitaria coincida o repudie sus ideas. Y es que, de acuerdo con el autor de Nación TV y Los Ninguneados, para México, Gloria representa un personaje de abierta oposición al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una postura que incluso la llevó a ser la cara más visible de Populismo en América Latina, una serie documental que se estrenó poco antes de la elección presidencial de 2018 y en donde se llamó a López Obrador "el redentor furioso". Además, explica Mejía Madrid, la visita de la politóloga a la UNAM lleva en una coyuntura interesante: el triunfo del también autodenominado libertario Javier Milei en Argentina, y el inicio de las precampañas presidenciales en México, en donde en 2024 se definirá si Morena sigue en el poder o regresa al Gobierno del país un personaje de centro-derecha. Para el escritor mexicano, la invitación para Gloria Álvarez hace evidente que una parte del cuerpo docente y de autoridades de la máxima casa de estudios del país está operando a favor del llamado Frente Amplio por México, una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD, con Xóchitl Gálvez como precandidata, busca llegar a la Presidencia de México. Las críticas contra la UNAM han llegado incluso de la Presidencia de México, pues en varias ocasiones López Obrador ha señalado que en años recientes la universidad "se ha derechizado" y se ha vuelto "elitista". "Yo espero que cambie la dirección de los últimos tiempos en la UNAM porque han limitado mucho el avance, el acercamiento de la universidad al pueblo. Se ha vuelto una universidad elitista", sentenció el mandatario el pasado 10 de noviembre, luego de la designación de Leonardo Lomelí como el nuevo rector de la universidad. "Una caja de resonancia"El hecho de que la politóloga guatemalteca se presente en un foro como la UNAM tiene relevancia, puesto que la universidad nacional tiene una gran importancia no solo educativa, sino también política y social. De acuerdo con información pública, Gloria Álvarez fue invitada por el profesor Héctor Virgilio Jaramillo, doctor en Derecho por la UNAM y militante del PRI, partido con el que llegó a ser Presidente Municipal de Coacalco, en el Estado de México.

méxico, universidad nacional autónoma de méxico (unam), javier milei, libertario, política, sociedad