Refugiados ucranianos en el Reino Unido, con cuatro veces más probabilidades de quedarse sin hogar

Refugiados ucranianos en el Reino Unido, con cuatro veces más probabilidades de quedarse sin hogar

Miles de migrantes provenientes de Ucrania corren el riesgo de quedarse sin hogar este invierno europeo, según indicó la Cruz Roja Británica. 24.11.2023, Sputnik Mundo

Un informe de la organización benéfica y de la Universidad Heriot-Watt, citado por el diario The Guardian, estima que 6.220 familias de refugiados ucranianos solicitarán ayuda para personas sin hogar al final del año fiscal, un aumento del 13% con respecto a la cifra de 2022-2023."Casi 5.000 de esas familias se enfrentarán a una falta de vivienda básica, y deberán dormir en la calle, quedarse en el sofá de otro anfitrión, o alojarse en un albergue", sentencia la Cruz Roja Británica, que precisa que 192.000 ucranianos llegaron al país tras el inicio de la guerra proxy contra Moscú por parte de EEUU.Olivia Field, jefa de políticas y promoción de la Cruz Roja Británica, declaró: "Este invierno esperamos que miles de hombres, mujeres y niños de Ucrania se queden sin hogar aquí en el Reino Unido"."Los equipos de la Cruz Roja Británica ven cada vez más lo difícil que es para los ucranianos obtener la ayuda y el apoyo que necesitan para encontrar una vivienda a largo plazo. A menudo no pueden cubrir los costos iniciales de alquiler y pueden ser excluidos de los programas de las autoridades locales que ayudan a prevenir la falta de vivienda", dijo la activista."También sabemos que muchas familias de acogida, que generosamente abrieron sus casas, ahora están luchando por seguir haciéndolo debido a la crisis del coste de vida".Hace poco se dio a conocer que los refugiados ucranianos que actualmente viven en Irlanda tendrán que pagar por su alojamiento y adaptarse a cambios en los apoyos sociales que reciben, afirmó al diario The Irish Times el primer ministro de ese país, Leo Varadkar.

