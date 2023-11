https://sputniknews.lat/20231125/captan-a-3-leopardos-extremadamente-raros-en-plena-carretera-en-el-lejano-oriente-ruso--video-1146032476.html

Captan a 3 leopardos extremadamente raros en plena carretera en el Lejano Oriente ruso | Video

Captan a 3 leopardos extremadamente raros en plena carretera en el Lejano Oriente ruso | Video

Los inusuales animales se toparon con automovilistas en la carretera cerca de la ciudad de Ussuriisk. La mágica escena capta al mismo tiempo a tres felinos de... 25.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-25T10:53+0000

2023-11-25T10:53+0000

2023-11-25T10:53+0000

multimedia

lejano oriente

📹 videoclub

rusia

leopardos

animales

medioambiente

leopardo del amur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/19/1146032697_0:135:2407:1489_1920x0_80_0_0_3aa7617848e41048b2361f533a1965e1.jpg

En el video son avistados una hembra del leopardo del Lejano Oriente, también conocido como leopardo del Amur (Panthera pardus orientalis), y sus dos gatitos. La institución señaló que los animales no perciben el vehículo como un ser vivo, por lo que pueden no darse cuenta de que se trata de una amenaza potencial. En este caso, sin embargo, todo acabó bien para los raros depredadores: tras escrutar el automóvil detenido, los grandes felinos se alejaron a toda prisa de vuelta al bosque.El leopardo del Lejano Oriente es el representante más raro de los grandes felinos del mundo, ya que destaca sobre las demás subespecies existentes de leopardo por su pelaje más largo —crece hasta los 7 cm en el invierno boreal— que lo ayuda a defenderse de las duras condiciones climáticas de la taiga.Estos depredadores solamente habitan en el suroeste de la región de Primorie, así como en una pequeña zona de China fronteriza con Rusia. Conforme con los últimos datos, se registran unos 120 especímenes adultos que viven en libertad en zonas protegidas rusas y ya no están en peligro de extinción.

https://sputniknews.lat/20231118/corea-del-sur-busca-salvar-a-un-millon-de-perros-de-los-restaurantes-cada-ano--1145843519.html

lejano oriente

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

lejano oriente, 📹 videoclub, rusia, leopardos, animales, medioambiente, leopardo del amur