Empresa danesa invertirá 10.000 millones de dólares para producir hidrógeno verde en México

En conferencia de prensa desde Oaxaca, estado al suroste del territorio mexicano, el 24 de noviembre el mandatario señaló que los trabajos se realizarán en uno de los diez polos de desarrollo del Corredor Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec.El propósito es usar el elemento para sustituir los combustibles fósiles en las embarcaciones más modernas."Ya se están licitando los polos de desarrollo en todo el Istmo, creo que cinco, hay uno de ellos más cerca de Ixtepec, Oaxaca, uno de ellos que va a quedar a cargo de una empresa danesa, es un fondo económico (...) que va a invertir en ese polo de desarrollo (...). [Darán] 10.000 mdd porque van a producir energía, hidrógeno verde para sustituir combustibles fósiles, que las embarcaciones nuevas van a moverse" con ese producto, comentó.De acuerdo con López Obrador, esta es solo una de las iniciativas para frenar el cambio climático que aqueja a todas las naciones, incluida México. Actualmente, en Salina Cruz, Oaxaca, se construye una planta de hidrógeno verde."Todo esto se va a producir en el Istmo; estamos hablando de la era de la no contaminación, de todo lo que se está haciendo para evitar el cambio climático; ya está por firmarse este acuerdo. Ya no me va a tocar a mí ver terminada la obra, pero yo sí voy a dejar todo formalizado con los convenios. Esto va a ayudar mucho al Istmo", aseveró.En marzo de este año, el entonces canciller Marcelo Ebrard consideró que México debía duplicar generación de energías limpias para cumplir sus metas hacia 2030.Ebrard expuso que en 2022, en el marco de la conferencia de las partes sobre medioambiente de la Organización de las Naciones Unidas (COP27), México estimó que su contribución nacional determinada para combatir el cambio climático subiría de 22 a 35% de reducción de emisiones de gases efecto invernadero."Esto nos hace uno de los países con una de las contribuciones más relevantes", con un nueva meta para 2030 en la generación de energías limpias que debe duplicar su actual nivel, enfatizó.

