Del ensueño al caos: la violencia en Suecia por las pandillas no deja de crecer

Del ensueño al caos: la violencia en Suecia por las pandillas no deja de crecer

La oleada de violencia que azota a Suecia ha provocado el aumento de los homicidios y delitos y amenaza con alterar el mapa político en las próximas... 26.11.2023

"El país nórdico ha pasado de tener uno de los niveles de tiroteos mortales más bajos de Europa a uno de los más altos en apenas una década", señala el diario británico Financial Times, añadiendo que en los pasados meses de septiembre y octubre no ha pasado ni un día sin que se registrasen disparos o ataques con granadas de mano o bombas en lo que alguna vez fue una de las naciones más seguras y prósperas del mundo.Estas bandas criminales, que operan principalmente en la capital Estocolmo y en Uppsala, la cuarta ciudad más grande del país, son dirigidas por migrantes de segunda generación, detalla el rotativo, precisando que muchos de los perpetradores de los delitos son menores de 14 años que son preparados por pandillas para llevar a cabo acciones criminales.En un discurso televisado a finales de septiembre, el centrista Ulf Kristersson, primer ministro de Suecia, responsabilizó del aumento de la violencia a manos de bandas criminales a "la política de migración irresponsable y la integración fallida".La cuestión, afirma el diario británico, ha sacudido a todos los estratos de la sociedad del país nórdico, y el Gobierno ha echado mano del Ejército para afrontar algunas tareas de seguridad derivadas de la creciente violencia."Durante mucho tiempo estuvimos solos. Nos tildaron de racistas. Hoy la situación es muy mala. Ya no estamos solos", le dijo al diario Richard Jomshof, jefe del comité de justicia del Parlamento sueco y diputado del partido Demócratas Suecos, de marcado perfil contrario a la Unión Europea y crítico de la política migratoria del bloque regional.Jasper Brodin, ejecutivo del gigante de muebles IKEA y uno de los empresarios más conocidos del país, declaró que lo que estaba sucediendo en Suecia a causa del aumento de la violencia era nada menos que un "terremoto social"."A medida que aumenta la violencia, la derecha se siente envalentonada, mientras que la izquierda se muestra nerviosa ante la idea de vilipendiar a las comunidades de migrantes. Pero ambos lados de la política sueca aceptan que el país no ha logrado integrar adecuadamente a algunos de sus recién llegados", resume el artículo.Otros de los cambios que la situación podría generar está relacionada a las adhesiones políticas, emulando el giro a la derecha que se ha registrado en países como Holanda y Eslovaquia en los últimos meses."Durante la mayor parte de la década de 2010, los nacionalistas demócratas suecos fueron una voz solitaria que se oponía a la inmigración masiva, pero su apoyo ha aumentado casi al mismo ritmo que la intensificación de la violencia", afirma el medio. "Ahora, el otrora partido marginal es uno de los grupos políticos más populares de Suecia".

