Exmédico de la Casa Blanca: Biden "no está en condiciones físicas ni cognitivas para el cargo"

Exmédico de la Casa Blanca: Biden "no está en condiciones físicas ni cognitivas para el cargo"

"He cuidado de tres presidentes (...) así que sé de primera mano lo que supone ser el comandante en jefe y el jefe de Estado. Es un trabajo agotador, tanto mental como físicamente. Este hombre no puede hacer este trabajo. Nos ha demostrado cada día que no puede hacer el trabajo, pero esto va a empeorar", afirmó a Fox News Ronny Jackson.Refiriéndose al 46.º presidente estadounidense, el exmédico de la Casa Blanca añadió que es "increíble lo mucho que ha degenerado solo durante su mandato".El congresista republicano también destacó una serie de preocupaciones que tiene respecto a su país, señalando la crisis en la frontera sur de EEUU, las tensiones internacionales y los problemas económicos que han surgido bajo el mandato de Biden. "[Miren] las guerras en las que nos están metiendo. Cosas que no ocurrirían si [el expresidente de EEUU] Donald Trump estuviera allí porque nuestros enemigos ya no nos temen. Ya no nos respetan y nuestros adversarios ya no confían en nosotros, y es porque no tenemos en la Casa Blanca el liderazgo que necesitamos", agregó Jackson.Insistió en que Biden, "aunque quisiera, no puede proporcionar ese liderazgo". Según el exmédico de la Casa Blanca, el mandatario estadounidense "ya no está en condiciones físicas ni cognitivas para el cargo, y alguien de su círculo íntimo tiene que dar un paso al frente y hacerle consciente de ello, y tiene que seguir adelante por la seguridad de este país."Las declaraciones se producen una semana después de que Jackson dijera a una cadena de noticias estadounidense que Biden no tiene "capacidad cognitiva" para seguir en el cargo. "Tiene gente a su alrededor que le anima de forma inapropiada a que siga presentándose porque eso refuerza lo que son y lo que hacen (...) Y cada día se demuestra que ya no es capaz de hacer este trabajo", subrayó Jackson.Biden cumplió 81 años el 20 de noviembre de 2023. Fue el presidente de mayor edad en tomar posesión de su cargo, que juró a los 78 años. Si Biden gana las elecciones presidenciales de 2024, cumplirá 86 años antes de completar su segundo mandato como presidente de Estados Unidos.

