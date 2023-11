https://sputniknews.lat/20231127/la-prensa-britanica-ignora-las-afirmaciones-de-que-johnson-forzo-a-ucrania-a-dejar-la-paz-con-rusia-1146074034.html

La prensa británica ignora las afirmaciones de que Johnson forzó a Ucrania a dejar la paz con Rusia

El líder del partido principal en el parlamento ucraniano, David Arajamia, declaró que el ex primer ministro británico Boris Johnson obligó a Ucrania a... 27.11.2023, Sputnik Mundo

La Embajada rusa en Londres instó anteriormente al Ministerio del Interior británico a comentar las afirmaciones de un alto parlamentario ucraniano de que el ex primer ministro del Reino Unido Boris Johnson contribuyó a que fracasaran las negociaciones entre Rusia y Ucrania en abril de 2022.Todos los medios de comunicación británicos han preferido guardar silencio sobre las recientes afirmaciones del jefe del partido Servidor del Pueblo (del que salió elegido como el presidente Volodímir Zelenski) David Arajamia de que el ex primer ministro británico Boris Johnson habría sido quien convenció al mandatario ucraniano en 2022 para que no negociara con Moscú y siguiera luchando en lugar de ello, según el análisis de Sputnik.Tras un examen más detallado, parece haber un apagón informativo sobre este asunto, ya que todos y cada uno de los medios británicos no generan ningún resultado sobre este tema en su sección de búsqueda. En particular, la BBC, The Times, The Telegraph, The Guardian, Daily Mail y The Independent no se han expresado al respecto.Esto se produce después de que la Embajada rusa en Londres pidiera a Downing Street que diera su opinión sobre las declaraciones de Arajamia, jefe del partido parlamentario del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, que también fue el principal negociador en las fracasadas conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Estambul en marzo de 2022.El exmiembro de parlamento brítanico George Galloway comentó esas afirmaciones al argumentar que Johnson es responsable de la muerte de miles de soldados ucranianos.Arajamia lanzó las afirmaciones en una entrevista concedida a un canal de televisión ucraniano el 24 de noviembre, en la que sostuvo que fue el entonces primer ministro británico Johnson quien convenció a Kiev para que no firmara un acuerdo con Moscú para poner fin al conflicto en la primavera de 2022.El legislador también afirmó que Ucrania rechazó el acuerdo de alto el fuego porque contradecía la cláusula constitucional sobre las aspiraciones euroatlánticas de Kiev. Las declaraciones se produjeron después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, revelara que Moscú y Kiev habían firmado un proyecto de acuerdo sobre neutralidad permanente y garantías de seguridad para Ucrania en las conversaciones de marzo de 2022 organizadas por Turquía en medio de la operación militar especial rusa. En cuanto Rusia retiró sus tropas de las inmediaciones de Kiev, como gesto de buena voluntad, Ucrania incumplió el acuerdo de paz, subrayó Putin.Antes, el presidente ruso reiteraba que Moscú nunca había abandonado las negociaciones de paz con Ucrania. Recordó que fue Ucrania, y no Moscú, quien anunció públicamente que se rechazó del proceso de negociación.

