https://sputniknews.lat/20231127/nace-un-rinoceronte-de-sumatra-especie-en-peligro-de-extincion-1146076570.html

Nace un rinoceronte de Sumatra, especie en peligro de extinción

Nace un rinoceronte de Sumatra, especie en peligro de extinción

Un rinoceronte de Sumatra —especie en peligro crítico de extinción de la que quedan solo unas decenas de ejemplares— nació en una reserva del Parque Nacional... 27.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-27T21:53+0000

2023-11-27T21:53+0000

2023-11-27T21:53+0000

internacional

indonesia

medioambiente

rinocerontes

extinción

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/1b/1146078186_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_d67326b7a4a65445dc822703df7e72b4.jpg

El animal nació el sábado 25 de noviembre en el día 460 del embarazo de su madre, 10 días antes de los previsto.Se trata de una cría de macho de 25 kilogramos y, de acuerdo con un comunicado oficial, es el segundo rinoceronte de Sumatra nacido este año en el país y el quinto desde 2012, gracias a los esfuerzos de reproducción seminatural que se realizan en la reserva. Antes del 2012, sin embargo, no había sido alumbrado un solo rinoceronte de esta especie en más de 120 años. "Este nacimiento es también el nacimiento del segundo rinoceronte de Sumatra en 2023. Esto confirma aún más el compromiso del Gobierno indonesio de llevar a cabo esfuerzos de conservación de los rinocerontes en Indonesia, especialmente el rinoceronte de Sumatra", agregó. La madre del pequeño mamífero es Delilah —que nació en 2016 mediante el mismo programa— y su padre es Harapán, que vino al mundo en 2007 en el zoológico de Cincinnati, Estados Unidos, y fue trasladado en 2015 a Way Kambas. "Harapán también fue el último rinoceronte de Sumatra repatriado a Indonesia, lo que indica que actualmente no hay más rinocerontes de Sumatra fuera de Indonesia", precisó la dependencia. De acuerdo con información del Gobierno de Indonesia citada por la organización Save The Rhino, en el mundo quedan menos de 80 individuos de la especie.

https://sputniknews.lat/20190527/malasia-rinoceronte-muerte-1087407759.html

indonesia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

indonesia, medioambiente, rinocerontes, extinción