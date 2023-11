https://sputniknews.lat/20231128/la-casa-blanca-podria-empezar-a-condicionar-la-ayuda-militar-que-entrega-a-israel-1146087833.html

La Casa Blanca podría empezar a condicionar la ayuda militar que entrega a Israel | Video

La Casa Blanca podría empezar a condicionar la ayuda militar que entrega a Israel | Video

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que Estados Unidos podría condicionar su apoyo a Tel Aviv debido a la... 28.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-28T04:46+0000

2023-11-28T04:46+0000

2023-11-28T04:47+0000

📰 conflicto palestino-israelí

john kirby

joe biden

bernie sanders

israel

eeuu

franja de gaza

casa blanca

política

defensa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/107152/59/1071525970_0:63:3056:1782_1920x0_80_0_0_55f037fc27e28aa3a7954add8b26967a.jpg

"Es un pensamiento que vale la pena", dijo Kirby en una rueda de prensa en la Casa Blanca, en referencia a si el país norteamericano podría imponer condiciones a cambio del respaldo militar y financiero que ofrece el Gobierno de Netanyahu. Sin embargo, el vocero insistió en que el enfoque que Estados Unidos está tomando ahora está dando resultados.Kirby hizo referencia a declaraciones que hizo el presidente Joe Biden el pasado 24 en las que señaló que "vale la pena pensar" en poner condiciones a Israel para seguir recibiendo ayuda de Washington.El funcionario también defendió la política estadounidense ante Israel: "el enfoque que estamos adoptando (…) está haciendo llegar ayuda a la gente que la necesita. Está consiguiendo una pausa en los combates. Está sacando a los rehenes. Sacar a los estadounidenses". "Seguimos instando y seguiremos instando a los israelíes a que, cuando lleven a cabo operaciones militares, lo hagan con el máximo cuidado por la vida de civiles inocentes", afirmó Kirby, quien destacó el anuncio previo de Catar de que la pausa humanitaria en Gaza se prorrogará otros dos días. Un creciente grupo de políticos demócratas han aumentado sus críticas al Gobierno de Biden por respaldar incondicionalmente a Israel en el conflicto con Palestina a pesar del creciente número de víctimas civiles en Gaza."El enfoque del cheque en blanco debe terminar", escribió el senador Bernie Sanders en un artículo de opinión del diario The New York Times publicado el 22 de noviembre. "Estados Unidos debe dejar claro que, aunque somos amigos de Israel, hay condiciones para esa amistad y que no podemos ser cómplices de acciones que violan el derecho internacional y nuestro propio sentido de la decencia".Los demócratas progresistas han presionado a Biden para que pida un alto el fuego a largo plazo en el conflicto, con el argumento de que la estrategia militar israelí pone en peligro a demasiados civiles palestinos.Washington ya exige que todos los países que reciben ayuda militar cumplan, por ley, el derecho internacional. Los progresistas sostienen que la medida ha sido totalmente ignorada en el caso de Israel.La representante Alexandria Ocasio-Cortez dijo que Estados Unidos aplica condiciones para prácticamente todos sus aliados, excepto para Israel."Estados Unidos tiene la responsabilidad legal y moral de garantizar que los recursos públicos no faciliten violaciones flagrantes de los derechos humanos y el derecho internacional", escribió Ocasio-Cortez en su cuenta de X.

https://sputniknews.lat/20231127/israel-advierte-que-su-ofensiva-sera-mas-grande-e-intensa-cuando-acabe-la-tregua-1146074437.html

https://sputniknews.lat/20231126/el-norte-de-gaza-recibe-un-numero-record-de-61-camiones-con-ayuda-humanitaria-1146044610.html

israel

eeuu

franja de gaza

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 conflicto palestino-israelí, john kirby, joe biden, bernie sanders, israel, eeuu, franja de gaza, casa blanca, política, 🛡️ zonas de conflicto