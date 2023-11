https://sputniknews.lat/20231128/la-otra-batalla-de-israel-los-fondos-para-financiar-a-los-colonos-de-cisjordania--1146082419.html

La otra batalla de Israel: los fondos para financiar a los colonos de Cisjordania

En medio de la escalada de violencia en Gaza, Israel enfrenta otro conflicto interno por los llamados "fondos de la coalición", recursos públicos millonarios... 28.11.2023, Sputnik Mundo

Este 26 de noviembre, Benny Gantz, ministro del gabinete de guerra de Israel y el principal opositor al primer ministro Benjamín Netanyahu, expresó su opinión en contra de la transferencia de esos recursos a los colonos en Cisjordania y pidió que se destinaran a la guerra contra Palestina en la Franja de Gaza cuyos costos, según cálculos dela prensa de Israel, podrían cuadruplicar el déficit presupuestal del estado judío de 1% a 4% del PIB.Gantz, quien aceptó formar parte de un gobierno de emergencia nacional sólo después de los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre, dijo que al menos cinco de los 38 ministros del gabinete votarían en contra de la transferencia de recursos a los colonos de Israel, pero, de acuerdo con el diario The Times of Israel, es probable que la medida sea aprobada por el resto de los ministros y después pase a la Knesset (Legislativo) para su aval definitivo.El ministro de finanzas Smotrich ha defendido la transferencia de recursos al afirmar que representan solo el 1% del presupuesto y ha dicho que ha recortado prácticamente 70% de los fondos destinados a los colonos y a organizaciones religiosas. Además, Smotrich dijo a The Times of Israel que la actualización del presupuesto incluye 390 millones de NIS (105 millones de dólares) para reforzar la seguridad y la infraestructura de seguridad en Cisjordania."En el presupuesto que se aprueba hoy, no hay presupuestos para nuevas construcciones en Judea y Samaria", dijo Smotrich, utilizando el término bíblico para Cisjordania. En cambio, "hay presupuestos para necesidades de seguridad", entre ellas puestos de control y equipos civiles de respuesta rápida, y las armas y equipos que esos equipos necesitarían.Gantz dijo que los cambios presupuestarios liberarían cientos de millones de shekels para financiar promesas políticas.El ministro de Economía, Nir Barkat, del partido Likud del primer ministro, ha dicho que el plan es equivocado y amenazó con votar en contra de la actualización presupuestaria, según confirmó un miembro de su equipo a la prensa israelí.Los fondos de coalición son asignaciones presupuestarias prometidas a los partidos políticos por el futuro primer ministro y sus representantes y luego firmadas en los acuerdos de coalición como parte del proceso de formación de Gobierno. Suelen destinarse a proyectos y causas de los partidos políticos y son una forma de endulzar el trato y atraer a los partidos para que se comprometan a formar parte del Gobierno, lo que permite su formación."Los fondos de coalición desprenden un mal hedor en las mejores circunstancias. Esencialmente una forma de soborno político, estos fondos no están sujetos prácticamente a ninguna supervisión y no forman parte del proceso formal de planificación presupuestaria. Pueden ajustarse o no a las necesidades y prioridades nacionales, y tienden a beneficiar a diversos grupos y poblaciones de maneras que pueden ser políticamente ventajosas para los propios partidos, pero que son sumamente injustas a nivel social", señaló el periódico The Jerusalem Post en un editorial publicado esta semana.

