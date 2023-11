https://sputniknews.lat/20231128/los-cazas-su-57-tendran-minidrones-capaces-de-penetrar-las-defensas-aereas-enemigas-1146090488.html

Los cazas Su-57 tendrán minidrones capaces de penetrar las defensas aéreas enemigas

Los cazas Su-57 tendrán minidrones capaces de penetrar las defensas aéreas enemigas

Se han creado minidrones para el caza ruso de quinta generación Su-57, informó una fuente a Sputnik. De acuerdo con el politólogo militar Andréi Koshkin, el... 28.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-28T12:50+0000

2023-11-28T12:50+0000

2023-11-28T12:50+0000

defensa

su-57

🛡️ industria militar

rusia

drones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e5/01/14/1094168643_0:104:1989:1222_1920x0_80_0_0_bb785aa4e3aa5045b10b06eb8156b546.jpg

"Para el Su-57 se han creado miniaeronaves no tripuladas para diversos fines, que el avión podrá llevar suspendidos externamente y en el compartimento del intrafuselaje para ser utilizados durante el tiempo de vuelo. Está previsto que el caza lance varios drones a la vez y pueda controlarlos a todos", indicó el interlocutor de Sputnik.En sus palabras, se trata de drones de ataque, vehículos de reconocimiento y vehículos aéreos no tripulados de guerra electrónica. Además, los drones lanzados por docenas desde un grupo de Su-57, permitirán a los cazas romper la defensa aérea enemiga, declaró a Sputnik Andréi Koshkin, politólogo militar y jefe del Departamento de Análisis Político de la Universidad de Economía Plejánov de Moscú.Agregó que no cabe duda de que cumplirán su función tanto en el reconocimiento como en los ataques.A finales de septiembre pasado, los fabricantes aeronáuticos rusos entregaron al Ministerio de Defensa un lote de nuevos cazas Su-57 de quinta generación. Los aviones entregados a la Fuerza Aeroespacial superaron todas las pruebas, en las que también participaron pilotos militares.

https://sputniknews.lat/20231107/un-objetivo-clave-nuevos-misiles-del-su-57-pueden-alcanzar-las-bases-de-eeuu-en-guam-y-hawai-1145502192.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

su-57, 🛡️ industria militar, rusia, drones