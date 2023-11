https://sputniknews.lat/20231128/ucrania-se-enfrenta-al-hastio-occidental-seguiran-apoyando-desde-washington-1146105226.html

Ucrania se enfrenta al hastío occidental: ¿seguirán apoyando desde Washington?

Más allá de lo que sucede en el frente, una de las mayores preocupaciones en Ucrania es la fatiga que podría existir en Estados Unidos sobre el conflicto que... 28.11.2023, Sputnik Mundo

El Senado de Estados Unidos intentará desbloquear un nuevo paquete de ayuda en diciembre, antes de que se produzca un nuevo cierre del Gobierno en enero. El presidente Joe Biden ha solicitado un presupuesto suplementario de 106.000 millones de dólares, de los cuales 61.000 millones son para Kiev y el resto para Israel y otras prioridades de seguridad nacional.Pero los republicanos condicionan la ayuda a Ucrania al endurecimiento de las medidas para frenar la migración irregular a través de la frontera de Estados Unidos con México, señala el análisis de The Economist."Cuanto más se retrase, más se consumirán los partidos por la fiebre electoral. Algunos congresistas temen que, si no se llega a un acuerdo antes de Navidad, la nueva asignación de ayuda se retrase hasta después de las elecciones de noviembre de 2024", indica el medio. Sin embargo, los líderes ucranianos descartan —al menos en público— la idea de que Estados Unidos pueda cortarles el grifo. "No creo que ocurra", dijo al medio Andriy Yermak, uno de los principales asesores del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmando que encontró un "fuerte apoyo bipartidista" durante una visita a Washington este mes.El Instituto Kiel para la Economía Mundial con sede en Alemania estima que Ucrania ha recibido más de 100.000 millones de dólares en ayuda humanitaria y apoyo militar de más de 40 países. De esa cantidad de recursos, Washington ha aportado alrededor de 51.246 millones de dólares, más de la mitad, en asistencia militar, de seguridad, financiera y humanitaria.Un alto funcionario estadounidense dijo en agosto pasado al diario británico The Guardian que la financiación total de Estados Unidos a Ucrania suma ya unos 60.000 millones de dólares desde febrero de 2022. De ese total, 43.900 millones corresponderían para asistencia de seguridad y 18.400 para equipos y adiestramiento militar, inteligencia y defensa de otro tipo, precisó.Pero los conteos varían. Según The Economist, desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, Estados Unidos ha proporcionado unos 75.000 millones de dólares en ayuda a Kiev. Sin embargo, todos coinciden en que el país norteamericano es el que más ha respaldado a Zelenski. El medio especializado en economía y finanzas advierte que, si disminuye el apoyo estadounidense, Ucrania no podrá montar otra contraofensiva y tendrá que atrincherarse. Jack Watling, del Royal United Services Institute, un think-tank británico, dijo a The Economist que la derrota ucraniana será probablemente "lenta y dolorosa".

