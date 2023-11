https://sputniknews.lat/20231128/un-medico-intenta-renovar-su-pasaporte-en-eeuu-y-pierde-su-ciudadania-1146086640.html

Un médico intenta renovar su pasaporte en EEUU y pierde su ciudadanía

Siavash Sobhani, del norte de Virginia, nació en Washington y obtuvo un certificado de nacimiento estadounidense, pero a los 61 años se enteró de que le habían concedido la nacionalidad por error.Dentro de la incertidumbre que vive tras el trámite para renovar su pasaporte, lo que sí sabe es que ya no se le considera ciudadano de Estados Unidos y que tampoco pertenece a ningún otro lugar.Según cuenta, cuando envió la solicitud de renovación en febrero, no tenía motivos para esperar dificultades. Ya había renovado su pasaporte varias veces sin problemas. Esta vez caducaba en junio y quería asegurarse de tener uno válido antes de que su familia hiciera un viaje en julio.Pero no recibió un pasaporte nuevo. En su lugar, perdió la nacionalidad estadounidense. Una carta de un funcionario del Departamento de Estado le informaba de que no se le debería haber concedido la ciudadanía hace 61 años.La razón ofrecida por el funcionario estadounidense es que en el momento de su nacimiento su padre era diplomático de la Embajada de Irán. La carta dirigía a Sobhani a un sitio web donde podía solicitar la residencia permanente legal.El Gobierno de Estados Unidos no le retiró la nacionalidad a Sobhani por nada que él hubiera hecho. La carta apunta a una razón burocrática: los nacidos en Estados Unidos de padres que gozan de inmunidad diplomática no adquieren la ciudadanía estadounidense al nacer."Como miembro de la familia de sus padres en el momento de su nacimiento, usted también gozaba de plena inmunidad diplomática frente a la jurisdicción de Estados Unidos", reza la carta. "Como tal, no nació sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos. Por lo tanto, no adquirió la ciudadanía estadounidense al nacer".Ahora el médico ha solicitado la residencia permanente, pero también sabe lo lento que puede ser el sistema de inmigración del país y le preocupa que pueda esperar en el limbo durante años. Dice que ya ha gastado más de 40.000 dólares en honorarios legales y aún no sabe cuándo se resolverá su caso.

