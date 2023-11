https://sputniknews.lat/20231129/exfuncionario-del-fmi-no-veo-gran-financiamiento-para-argentina-en-el-corto-plazo--1146151951.html

Exfuncionario del FMI: "No veo gran financiamiento para Argentina en el corto plazo"

Importantes colaboradores de Javier Milei, presidente electo de Argentina, se reunieron con directivos del FMI para conversar sobre la deuda que mantiene con la entidad.

La crisis económica no cesa y las obligaciones de deuda del país son muy grandes. Por eso, funcionarios clave del próximo gobierno de Javier Milei, Nicolás Posse, que será su jefe de Gabinete y Luis Caputo, su ministro de economía, llevaron adelante una reunión con subdirectora gerente del FMI, Gita Gopinath, con quien iniciaron conversaciones sobre cómo saldará el país los 45.000 millones de deuda con la entidad.“El Fondo le podrá prestar 2.000 millones de dólares más a Milei, pero hablar de 30.000 millones está fuera de cualquier posibilidad de financiamiento, por lo menos hasta que se ordene la economía”, afirmó Claudio Loser, ex director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI.A propósito de la crisis, el diputado electo de Juntos por el Cambio, Damián Arabia, confía en que Milei hará los cambios necesarios para estabilizar la economía. “Acompañaremos al gobierno porque nuestro electorado eligió el cambio. Espero que se termine con la decadencia que tenemos desde hace años”.En ese sentido, sostuvo, en consonancia con Milei, que es necesario un ajuste. “El presidente dice que no puede gastar más de lo que ingresa. Es más: dijo que echaría al ministro que gaste más de la cuenta. Es que la gente le pidió que se ocupe de bajar la inflación, que es lo que más le preocupa”.Bolivia ingresa al MercosurEl senado de Brasil aprobó la incorporación de Bolivia como miembro pleno del Mercosur, que ya había sido tratada por los otros tres miembros del bloque, Argentina, Paraguay y Uruguay.“Esto le va a significar a Bolivia terminar de consolidarse como el corazón de Sudamérica. Será un puente con los países de la Comunidad Andina”, afirmó el analista político boliviano, Marcelo Arequipa.Además, indicó que “Lula va a jugar un rol importante [en los próximos años] para conservar el Mercosur. Servirá de contrapeso de dirigentes como Milei, que tienden a querer apretar el botón rojo”.

