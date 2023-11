https://sputniknews.lat/20231130/amlo-asegura-que-milei-representa-el-regreso-del-viejo-modelo-privatizador-de-menem-1146173951.html

El proyecto privatizador que está impulsando el presidente electo de Argentina, Javier Milei, no es nuevo y ya se había aplicado tanto en México como en el... 30.11.2023, Sputnik Mundo

"Ahora que sale lo de Argentina algunos se sorprenden, jóvenes a los que no les tocó vivir la época de las privatizaciones, pero allá en Argentina, Menem hizo lo mismo; lo que está proponiendo Milei", dijo el mandatario en su conferencia."Es una etapa que se da después del fracaso rotundo de la política neoliberal; ahora es como un regreso del viejo modelo privatizador en beneficio de minorías", agregó el mandatario izquierdista, quien hizo un amplio recuento de todas las empresas públicas privatizadas en México durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988 -1994): teléfonos, ingenios, minas, aeropuertos, puertos.En pasado 21 de noviembre, López Obrador calificó la elección de Milei como un "autogol" del propio pueblo de Argentina."Con todo respeto, fue un autogol y yo no estoy de acuerdo, aunque respeto la decisión de los pueblos, con los gobiernos de derecha. No estoy de acuerdo con los gobiernos clasistas, racistas. No estoy de acuerdo con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha en el mundo", afirmó ese día en su conferencia de prensa.En esa ocasión, el mandatario mexicano descartó que exista la posibilidad de dar un viraje político como ocurrió en Argentina.El pueblo mexicano "sabe muy bien que los gobiernos de derecha solo favorecen a las minorías; son defensores del conservadurismo (...), son empleados de las oligarquías. Se dedican a saquear a los pueblos, a las naciones. No le tienen ni amor ni respeto al pueblo. Eso ya aquí se sabe. Nosotros respetamos la decisión que tomó un grupo mayoritario en Argentina; respetamos esa decisión, aunque es algo que, consideramos, no les va a ayudar, pero el pueblo es soberano", apuntó.El 29 de noviembre, la Asamblea Legislativa oficializó el triunfo de Milei en el balotaje del 20 de noviembre y proclamó la fórmula presidencial integrada por el autonombrado "libertario", y la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel.De acuerdo con los resultados oficiales, la fórmula de La Libertad Avanza, Javier Milei-Victoria Villarruel, obtuvo el 55,65% de los votos, a través de 14.554.560 sufragios. Mientras que la fórmula de Unión Por la Patria, Sergio Massa- Agustín Rossi, obtuvo 44,35% del total y fue votada por 11.598.720 personas.

javier milei, carlos menem, argentina, méxico, andrés manuel lópez obrador, política