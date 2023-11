https://sputniknews.lat/20231130/amlo-preve-cerrar-su-gobierno-con-una-deuda-inferior-al-50-del-pib-1146173982.html

AMLO prevé cerrar su Gobierno con una deuda inferior al 50% del PIB

30.11.2023

López Obrador, quien había prometido que en su Administración no se contrataría más deuda, afirmó que su gestión terminará con un aumento de la deuda de entre 3 y 4% del PIB a diferencia de sus antecesores en el cargo, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que finalizaron sus administraciones con entre 7 y 8% de aumento, dijo. En su conferencia de prensa, López Obrador aseguró que, para él, el logro más importante de su gobierno es la reducción de la pobreza.De acuerdo con el presidente, México es de los países con menos desempleo, hay récord en inversión extranjera, en reservas de divisas en el Banco de México y en remesas."Todos es importante, pero lo más importante es la reducción de la pobreza y la desigualdad; hasta ahora en 30 o 40 años no se había visto ese logro; ningún gobierno había podido reducir la pobreza y la desigualdad como lo estamos haciendo entre todos y vamos a seguir así", afirmó López Obrador.Según el titular del Ejecutivo mexicano, todos los indicadores están manifestando que va a seguir el crecimiento de la economía y que van a seguir creándose empleos.Sobre la inflación, dijo que "hay que estar pendientes" pero que espera que no se dispare. "No creo que no se nos salga de control; hemos tenido disciplina en el control de gasto", afirmó el presidente mexicano.De acuerdo con los datos oficiales dados a conocer por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (Coneval) en agosto pasado, entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 41,9% a 36,3%.En otras palabras, en 2022, 36 de cada 100 personas en México presentaban al menos una privación en sus derechos sociales y tenían un ingreso mensual por persona insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, así como bienes y servicios necesarios.

