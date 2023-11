https://sputniknews.lat/20231130/asi-respondio-musk-a-anunciantes-que-se-retiran-de-x-tras-acusaciones-por-antisemitismo-1146157272.html

Así respondió Musk a anunciantes que se retiran de X tras acusaciones por antisemitismo

Así respondió Musk a anunciantes que se retiran de X tras acusaciones por antisemitismo

Durante su participación en la cumbre Dealbook del diario The New York Times, el consejero delegado de la plataforma antes conocida como Twitter sugirió que las empresas intentaban "chantajearle" amenazándole con retirar sus patrocinios de la red social que adquirió hace unos meses.Inicialmente dijo que "lamentaba" el tuit y negó cualquier sugerencia de que fuera antisemita. Pero también dijo que los anunciantes que retiraran su publicidad a causa de ese tuit deberían "joderse". Esta respuesta se da dos días después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y Musk visitaron el kibutz de Kfar Aza, en el sur de Israel, para conocer de primera mano las consecuencias de los atentados perpetrados por el movimiento palestino Hamás el mes pasado.El empresario multimillonario dijo el 29 de noviembre que su reciente visita a Israel no fue una gira de disculpas por respaldar una declaración que fue vista como antisemita en su plataforma de redes sociales X."No es una gira de disculpas", dijo Musk sobre su viaje durante un debate en la Cumbre DealBook de periódico The New York Times.A principios de noviembre, Musk fue objeto de críticas por apoyar un post en las redes sociales que afirmaba que las comunidades judías estaban impulsando el odio contra los blancos, diciendo que era "la auténtica verdad".Tras esa expresión de Musk, las empresas cinematográficas Warner Bros., Sony Pictures, Paramount y Lionsgate suspendieron la publicidad en la red social X de Musk por lo que calificaron de comentarios antisemitas.Una decisión similar tomaron Walt Disney, así como los gigantes tecnológicos IBM y Apple.Musk dijo durante la conversación con The New York Times que se disculpa si su apoyo a la supuesta declaración antisemita animó a los antisemitas, y añadió que, en retrospectiva, no debería haber respondido a ese post en particular.La semana pasada, Musk dijo que la red social X donaría todos sus ingresos por los contenidos relacionados con el conflicto en la Franja de Gaza a hospitales israelíes y a una organización humanitaria internacional que presta asistencia médica a los palestinos.

