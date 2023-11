https://sputniknews.lat/20231130/medidas-economicas-urgentes-en-ecuador-exenciones-tributarias-o-puertas-a-las-privatizaciones-1146154708.html

Medidas económicas urgentes en Ecuador: ¿exenciones tributarias o "puertas a las privatizaciones"?

Medidas económicas urgentes en Ecuador: ¿exenciones tributarias o "puertas a las privatizaciones"?

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunció el envío a la Asamblea Nacional de una ley urgente para la "eficiencia económica y generación de empleo". En... 30.11.2023, Sputnik Mundo

2023-11-30T02:45+0000

2023-11-30T02:45+0000

2023-11-30T02:45+0000

américa latina

ecuador

gobierno de ecuador

daniel noboa

guillermo lasso

impuesto

medidas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e7/0b/1e/1146154392_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac285e35fa51058e0c4f7409697dd493.jpg

El pasado 27 de noviembre, el recién asumido presidente del Ecuador, Daniel Noboa, presentó un proyecto de ley de carácter urgente a la Asamblea Nacional con el fin de dinamizar la eficiencia económica en términos de recaudación impositiva y atracción de inversiones, como también en pos de la generación de empleos.Según lo planteado por el mandatario, el Proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, de materia económica urgente, propone la disminución de los altos índices de evasión tributaria, mediante el fortalecimiento de los procesos de control y regulación.El proyecto emanado desde el Poder Ejecutivo apunta a incrementar la recaudación tributaria de forma paulatina, y a la promoción de un marco jurídico que fomente la inversión y el empleo en el país sudamericano.A la vez, el anteproyecto de carácter urgente propone la creación de un nuevo régimen para la atracción de inversión extranjera, mediante el mecanismo de promoción de zonas francas y Asociaciones Público-Privadas (APP).El experto en Desarrollo Económico y Políticas Públicas señaló que el Gobierno "abunda en motivos" para su implementación, pero carece, sin embargo, de "datos acerca de las metas que se pretenden alcanzar" con este proyecto de ley.Para el economista, la normativa básicamente atañe "un conjunto de exenciones tributarias, un artículo que modifica todo el capítulo referente a las zonas francas, que aquí en Ecuador se llamaban Zonas Especiales de Desarrollo Económico y una tercera parte que se refiere exclusivamente a la aplicación de las APP".El entramado de exenciones, reducciones y remisiones de deudas tributarias para ciertas empresas, junto al incentivo para la constitución de APP, podría "ser una posible puerta a las privatizaciones", profundizó Ramos.Ramos sostiene que, para la realidad económica ecuatoriana, "suele ser más efectivo plantear multas o nuevos tributos sobre los comportamientos que no se quieran"."A eso hay que añadir el tema de que uno de los principales deudores son empresas vinculadas con la familia del presidente: la primera que aparece en el listado es la Exportadora Bananera Noboa, lo que representa un conflicto de interés", denunció.Por otro lado, la implementación de zonas francas y de regulación de las APP, "tampoco me parece que sea el camino más adecuado, porque estaría comprometiendo la visión de desarrollo de mediano y largo plazo", puntualizó Ramos.No obstante, el docente universitario admitió que ante la "aparente alianza" del gobernante partido Acción Democrática Nacional con Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, "no sé si en la Asamblea Nacional estén interesados en oponerse directamente a esta primera ley económica urgente", concluyó.

https://sputniknews.lat/20231128/el-nuevo-gobierno-de-ecuador-afirma-que-recibe-un-pais-extremadamente-empobrecido-1146086976.html

https://sputniknews.lat/20231128/ecuador-retomara-juicio-politico-contra-el-expresidente-lasso-1146088315.html

https://sputniknews.lat/20231129/noboa-y-la-vicepresidenta-abad-un-conflicto-que-inicio-en-la-campana-electoral-ecuatoriana-1146111960.html

ecuador

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ecuador, gobierno de ecuador, daniel noboa, guillermo lasso, impuesto, medidas