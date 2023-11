"No tenemos capital": futura canciller argentina confirma que el país no ingresará a los BRICS

https://sputniknews.lat/20231130/no-tenemos-capital-futura-canciller-argentina-confirma-que-el-pais-no-ingresara-a-los-brics-1146176074.html

Estaba previsto que Argentina ingresara al bloque de los BRICS el próximo 1 de enero de 2024.Por otro lado, expresó su expectativa de que, como está previsto, el Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Unión Europea suscriban el 7 de diciembre un tratado de libre comercio que negocian desde hace 23 años.La coalición La Libertad Avanza (ultraderecha) que asumirá el Gobierno argentino a partir del 10 de diciembre "no tiene ninguna objeción" sobre ese acuerdo, afirmó, y añadió: "Al contrario, nos parece excelente". La futura canciller aseguró que la próxima gestión que presidirá Javier Milei se enfocará en abrir la economía "permitiendo que los exportadores se queden los dólares, que son de los exportadores, no del Banco Central".Durante su disertación ante los representantes de la UIA, la futura ministra advirtió a la industria que adquiera generadores, debido a que el aumento de las temperaturas por el verano austral puede llevar a un déficit energético."En enero y febrero, el que no tenga generador vaya comprando, no alcanza lo que hay", advirtió.El país fue invitado, junto con otros cinco países, a unirse al bloque compuesto por Brasil, Rusia, China, la India y Sudáfrica, durante la última cumbre del grupo celebrada en agosto en Johanesburgo.Egipto, Irán, Etiopía, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita fueron los otros países invitados a unirse a la alianza a partir del 1 de enero de 2024.Cuando Milei fue candidato a la Presidencia argentina, comentó muchas veces que se oponía al ingreso de su país al grupo BRICS. Después de la victoria electoral del 19 de noviembre pasado, Mondino dijo a Sputnik que su país no se unirá a los BRICS. Al mismo tiempo, no descartó que las nuevas autoridades argentinas evalúen posteriormente las perspectivas de la adhesión si lo consideran provechoso para el país.El grupo BRICS es una asociación de mercados emergentes y países en desarrollo, fundada sobre vínculos históricos de amistad, solidaridad e intereses compartidos. Actualmente, los BRICS representan el 42% de la población del planeta, el 30% del territorio mundial, el 23% del PIB global y el 18% del comercio internacional.

